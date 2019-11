Sljedeća priča nije za dame sa slabijim srcem. Jer oni su mladi, zgodni, atletski građeni i - u kupaćim gaćicama! Iako im je skidanje u opisu posla, na fotoobjektive baš i nisu navikli. Ipak, dečki već nekoliko godina zaredom daju sve od sebe za potrebe snimanja seksi kalendara. Pogađate, oni su naše Barakude. Sudeći prema kadrovima koje sada već tradicionalno snimaju u ovo vrijeme, čini se da je Božić ove godine uranio. Priču nam donosi naša Sanja Kuzmanović.

"Prvo je neki hotel bio, pa smo prošle godine na plaži, sad tu u svlačionama, nema više nekih problema. Možda to nama je čudno i možda malo neprirodno, ali mislim da se svi dobro snalaze, već je uhodana shema", zaključio je vaterpolist Ivan Marcelić.

A kako i ne bi kad su se ovi dečki pred kamerom našli već treću godinu zaredom i sada već tradicionalno, uoči Božića, svoje obožavateljice razveselili seksi kalendarom. A po njihovom se mišljenju pred fotoobjektivom najbolje snašao jedan od njih.

"Hrvoje Benić svakako! On svakako zna iznenaditi, ali pred objektivom je sigurno bio najveće iznenađenje", izjavio je Marko Macan.

"Dobro, to što sam iznenadio, o tome bi se dalo popričati s kolegom koji je to izjavio, haha, ali nadam se da je ispalo dobro. Meni je osobno bilo prvi put slikavanje, međutim Šime je simpatičan i s takvom lakoćom to radi da je bio užitak slikavati se. Nije tako strašno, nije boljelo, bilo je lijepo", rekao je Hrvoje.

Iako je ovim dečkima u opisu posla da se razgolite, ovog puta im je ipak bilo nešto lakše jer su bili na domaćem terenu.

"Pa malo je čudno pred kamerama, ima tu puno ljudi, pa te gledaju, mažu, šminkaju, snimaju. Stalno smo ispred televizije u gaćicama tako da nije bilo nešto posebno neugodno. Otkad kreneš, ti si praktički samo u kupaćim i jednostavno se navikneš da si stalno skoro gol", izjavili su zgodni vaterpolisti.

Zadržati koncentraciju im je, vjerovali ili ne, teže pred kamerama nego u bazenu. A kako kaže i stara narodna, iza svakog uspješnog muškarca stoji čvrsta ženska ruka. Tako i ovi dečki iza sebe imaju svoju željeznu lady.

"Dečki su super, vrlo jednostavni, vrlo pristupačni, svi se uvijek oduševe. Baš zato što sam jedina žena među njima me maze, paze i čuvaju i gotove, tako da uopće nije teško raditi s njima", otkrila je glasnogovornica Hrvatskog vaterpolskog saveza Ivana Janković.

I uistinu, ova ekipa funkcionira kao jedna velika obitelj.

"Dugo godina smo skupa tako da dobro funkcioniramo, sretni smo da je tako, uvijek je zanimljivo, uvijek je zafrkancija, uvijek je netko meta", otkrili su.

A na metu ih često uzme, jednoglasno se slažu, Luka Lončar, najveći šaljivac u ekipi.

"Bude svega, ali sve je to na prijateljskoj bazi, tako da je sve to zdrava zafrkancija koje da nema bilo bi monotono i dosadno", zaključio je Marko.

U tom slučaju, mi im želimo još mnogo smijeha i dobrih rezultata, a nećemo se buniti ni nastave li s ovom golišavom tradicijom.

