Veliki je broj poznatih otkrio da će ove godine postati roditelji. Jelena Perčin, Alan Hržica, Marijana Mikulić... I ne samo oni!

Glumica Marijana Mikulić ponosno je objavila kako je po treći put trudna. Pjevač Alan Hržica i njegova supruga Rikarda broje sitno do dolaska njihova prvog sina. Ova godina, čini se, bit će rekordna kad su u pitanju poznate bebe. Neke su već stigle, a većina se očekuje ovog proljeća.

"Prinova je na putu, tako da je radosna vijest, jako smo sretni. Rikarda i ja čekamo bebu", rekao je Alan Hržica. Maleni David stići će uskoro i tako, nakon rođenja kćerkice Ivane Marić sredinom siječnja, postati druga poznata beba koja je stigla ove godine. Nakon tri godine veze, dijete će dobiti i glumački par - Jelena Perčin i Momčilo Otašević.

Jelena je u intervjuu za In Magazin otkrila kako joj je bilo zaista teško čuvati za sebe sretnu vijest, no imala je razloga: "Postoji ta strepnja, naravno da je sve to jako u početku osjetljivo, friško i onda nekako ni ti ne želiš se previše vezati u slučaju tih nekakvih, da ipak se pričeka tih famoznih tri mjeseca", otkrila je Perčin. Glumica koja je iz prošle veze ima devetogodišnju kćerkicu Lotu, već je pet mjeseci u blaženom stanju. Još se ne zna nosi li dječaka ili djevojčicu.

Da se čeka djevojčica, zna se u obitelj Amara Bukvića. Glumcu i supruzi Almi prinova stiže na proljeće. Pojačanje u obitelji s nestrpljenjem očekuje i njihov dvoipolgodišnji sinčić Aman. Tako je i u domu Antonije Bračulj. Bivša miss Hrvatske čeka drugo dijete sa suprugom Marijanom, a prinovi se najviše veseli jednoipolgodišnja Lena. Antonija uživa u posljednjim mjesecima trudnoće, a jedino oko čega se kod kuće vode bitke jest odabir imena.

I glumac Filip Juričić ove će godine po drugi put postati otac. Filip i medicinska sestra Nika Dogan, nakon 9 mjeseci veze, nedavno su se i zaručili. "U sretnoj sam i stabilnoj vezi, eto i to mi je drago, ali da godine idu, nisam ni ja više prva rosa", komentirao je Juričić.

Otac dječaka postat će bivši mister Hrvatske Mario Valentić. Iz braka s voditeljicom Mirnom Maras ima sina Niku, a ove godine s djevojkom Ljiljanom Mikić dočekat će drugog sina. Sa svojim partnerom Aleksandrom Pupićem, prvo dijete čeka glumica Mia Anočić. Otkad je obznanila da je trudna, svi je, kaže, obasipaju dobronamjernim savjetima. Goran Ivanišević postaje otac po treći put. Njegova supruga Nives pohvalila se svojim kolegama lijepom viješću o svojoj prvoj bebi. Sudeći prema fotografijama oboje su presretni.

