Ona je bila predvodnica televizijskog stand-upa u Hrvatskoj. Nikad se nije libila komentirati bilo kakve teme našeg društva na humorističan i sarkastičan način. Upravo se Arijana Čulina nakon 13 godina vraća na male ekrane, i to u IN Magazin, gdje će nam jednom na tjedan u svojoj rubrici priuštiti dozu smijeha. Koja su joj očekivanja te što nam je sve pripremila, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Pjevačica, književnica, glumica Arijana Čulina ponovno će svojim britkim, ali pitkim humorom, zabavljati gledatelje na malim ekranima. Pauza koja je trajala više od desetljeća otkad se posljednji put na ovakav način prezentirala - napokon je prekinuta.



"Moram priznat da su me ljudi stvarno često pitali - a gdje ste vi nestali? A gdje ste vi. A eto mene nije bilo bit će nekih 13-ak godina. Glumci, slikari, pisci, zapravo mi učimo svi nekako tu klasiku, a poslije je najteže da dođeš do nečeg prepoznatljivog", zaključila je Arijana.



Za Arijanu je prepoznatljiv upravo njezin smisao za humor, kojim će i u IN magazinu, u svojoj TV kolumni, prepričavati zanimljive crtice iz svakodnevnog života.

"To su i dalje komentari na muško ženske odnose, društvena događanja, nešto malo politike - puno opreznije jer je ipak to u popodnevno vrijeme kad to gledaju i djeca i gleda jedna populacija ljudi, ne mogu reći pristojnija, haha, ali moramo bit pristojniji", otkrila nam je.



Rubrika će povremeno imati i gostovanja. Glumce, ali i Arijanine prijatelje, koji će njezinu ulogu, kako je voli ona nazivati - žene iz naroda, upotpuniti. Ipak, oko jednog detalja se dobro namučila.



" Kažu potraga je za mužem, ali nije to baš tako lako, vidite nije ni u životu, a bome nije lako naći ni za male ekrane muža. Tu bi se dalo razgovarati i vidjet ćemo tko će to biti", izjavila je.



Dok Arijana traži televizijskog supruga, rubrika već polako skuplja svoje epizode, a kako to i priliči, na snimanjima ne nedostaje zabave.



"Snimali smo bili prvu emisiju na moru i sad se ljudi okupili, stavili mi maske sve, i dolazi jedan čovjek ovako pa gleda i gleda, i govori on - uu ja mislio neke budale, kad ono Arijana, haha! Vidio nas s čudima i maskama i nije mu jasno što radimo u robi na moru", ispričala nam je Arijana.



Humor je ono što i nju pokreće, iako napominje da je nasmijati čovjeka jedan od najtežih zadataka koje glumac mora proći.



"Kad idete nekoga nasmijati, a on se ne nasmije, to je vrlo evidentno, evidentan rezultat. Komedija ima uvijek dupli pas - stvari morate sagledati ozbiljno da vidite koja je to problematika, a onda je okrenuti na ono što je zapravo komično", objasnila nam je.



Kako to izgleda kada Arijana odlazi na more sa zaštitinim maskama, traži tajne recepte za spas turističke sezone ili pak obično ispijanje kave s njezinim prijateljicam, sve to ćete moći gledati od jeseni samo u našoj emisiji.



"Dobar dan svijete, moje ime je Arijana Čulina, i ja vas sve pozivam da gledate IN Magazin, a jednom tjedno u IN magazinu i ja ću nešto govoriti i kroz rubriku "Neću vam sve reć". A neću vam ni sada sve reći, ali vam obećajem da će bit smiješno i zabavno, adio i vidimo se", poručila je simpatična Arijana gledateljima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.