Glazbeni producenti Arian Vuica i Filip Gežin doživjeli su nevjerojatno priznanje. Album "Legends never die" poznatog repera Juicea Wrlda na kojem se nalazi hit koji su oni producirali, već je tjednima prvi na čuvenoj američkoj top listi. Kako su došli do Billboarda, što misle o glazbi Arijanove mame, Alke i bi li surađivali s narodnjacima, otkrili su Ani Veli.

Iako ova pjesma zvuči svjetski, vjerovali ili ne nastala je u Hrvatskoj. U studiju u Zagrebu producirali su je Arian Vuica i Filip Gežin. Hit "Blood On My Jeans" 12. je na Billboardovoj ljestvici 100 svjetskih hitova, a album na kojemu se nalazi ne silazi s prvog mjesta.

Arian i Filp su radili s brojnim izvođačima, a najznačajnijom se pokazala suradnja s američkim reperom Juiceom Wrldom koji se oduševio s beatom kojeg su osmislili.

"Arian je pomogao s melodijom, ja sam završio bubnjeve, poslao sam taj beat Maxlordu koji je radio tada s Juiceom Wrldom i tako je ta pjesma nastala", otkrio nam je Filip.

Reper je u međuvremenu tragično preminuo, a album i pjesma su posthumno osvojili Billboard.

"Očekivali smo da će doći na neke top ljestvice, ali nismo mislili da će se tako visoko plasirati", priznao je Arian.

Odrastajući uz mamu, poznatu kantautoricu Alku Vuicu, Arian priznaje, nije mislio da će se baviti glazbom.

"Ja sam u početku imao averziju prema glazbi, nisam uopće mislio da ću se baviti s tim kad sam bio mali, ali onda kad sam došao u srednju sam se zaljubio u to. Pogotovo u taj proces stvaranja tako da mi ništa više nije bilo da bi radio osim toga . Mislim da ću se uvijek baviti glazbom ili nečim oko glazbe"; priznao je.

Činjenica da je mama uspješna u tom svijetu ne olakšava situaciju.

"To je jedan presing konstantni, ali dobro je, to je u redu", zaključio je mladi producent.

Iako zna svirati nekoliko instrumenata, dileme nije bilo. Odlučio se za glazbenu produkciju.

"Zato što je to ajmo reći najkreativniji i najmoćniji dio stvaranja glazbe. Ti možeš i napisati neku melodiju i ništa, stisnut tri harme na klaviru i to neće zvučati kao na kraju. To završavanje tog proizvoda i to da ga vidiš u glavi prije nego što ga itko drugi čuje je neprocjenjivo. Najviše radimo trap glazbu to je sad najpopularniji trenutno stil na svijetu rekao bih", objasnio nam je.

Trap bi bio novi pop, a u Hrvatskoj najčešće dolazi upravo iz njihove "radionice". Kad su se 2010. godine počeli baviti trapom on još uvijek nije bio popularan.

U Americi dok su svi to pljuvali, dok su svi govorili što je to i ovdje dok je još trajao taj prelaz 90-ih iz hip hopa u taj trap, dosta ljudi je govorilo što to slušaš, to je bez veze, to neće nikad zaživjeti", prisjetio je Filip.

S mišljenjem kako glazba iz računala nije "prava" glazba, dečki se ne slažu. Za suradnju im se mogu javiti svi, bez obzira na vrstu glazbe koju pjevaju pa čak i narodnjaci.

"Ta stigma oko žanra oko glazbe i to politiziranje toga, glazba je stvar emocije i nečeg što bi trebalo inspirirati, a kakav je to melos to je nebitno", smatraju producenti.

Arian je surađivao i na maminoj najnovijoj pjesmi.

"To je onako bilo iskupljenje jer nas mama trpi tu u studiju godinama. Morali smo barem koju pjesmu njoj napraviti", našalio se Arian.

Dečki nastavljaju sa suradnjom i imaju brojne planove.

"Cilj nam je biti najbolji producenti s ovih prostora, držat cijelu glazbenu scenu, oživjet je i dovesti je do jednog nivoa kad je bila poznata u svijetu kao što je bila nekad. Naša kvaliteta nije upitna, upitno je samo hoće li ta stigma hrvatska nestati gdje mi mislimo da je nešto naše lošije od nečeg što je od nekud drugdje. To je uvijek to prokletstvo", zaključio je Arian.

"Zadnji put kad sam bio nominiran za Grammy nisam ga uspio osvojiti, tako da definitivno ganjam tu nagradu. To mi je bio cilj već i 2015. godine, bio sam blizu, ali nisam i to mi je sad jedini cilj koji želim", priznao je Filip.

Nadamo se da ćemo dečke jednog dana vidjeti na crvenom tepihu dodjele Grammyja.

