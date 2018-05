Marita Šegvić nova je Miss Splitsko-dalmatinske županije

U večeri u kojoj je sve prštalo od ljepote i šušura, izabrana je Miss Splitsko-dalmatinske županije, koja će se boriti za krunu najljepše Hrvatice. Hrvoje Krolo za IN magazin otkriva zašto će nova missica krunu ponijeti u dječji vrtić, a pjevačica Antonija Šola je pak, samo za omiljenu emisiju, progovorila o vjenčanju.

Splićanka Marita Šegvić (22) proglašena je najljepšom u žestokoj konkurenciji. Upravo je ona odabrana da boje Jadrana brani na izboru za Miss Hrvatske.

"Očekivala sam da će pobijediti skroz netko drugi tako da mi je ovo bilo skroz iznenađenje. Prijateljica me nagovorila, ja se nisam usudila sama prijaviti, i možda me baš trebao netko potaknuti da se s ovim nastavim baviti'', rekla je Marita.

Ipak, većinu vremena Marita se bavi dječicom. Naime, ova lijepa missica studentica je predškolskog odgoja pa je najčešće možete pronaći u vrtiću.

"Prvo ću doći s krunom u vrtić u ponedjeljak, ja mislim da će svi prvo reći - naša teta je miss. Svi ćemo se zabaviti, još mi je ubrzo i rođendan tako da će to biti pun pogodak'', kaže.

Savjeta mladoj Mariti nije nedostajalo jer u ulozi voditeljice bila je bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak. Iako je prošlo sedam godina od proglašenja, još uvijek se sjeća koliko je tada bila u pozitivnom šoku i nesvjesna situacije.

"Imala sam stvarno visoku temperaturu, cijeli dan na tabletama i reklo je Katarina Prnjak, a meni je to kao učinilo mi se i onda se ponovilo. Nije bilo suza nije bilo nekakve reakcije, sjećam se da sam samo rekla - hvala, i da su me svi pogledali ali to mi je bila prirodna reakcija'', prisjetila se Katarina.

Za dobru zabavu bila je zadužena pjevačica Antonija Šola koja se, vjerovali ili ne, natjecala na jednom izboru ljepote.

"Na izboru za miss Hrvatske ja sam bila miss Istre i Kvarnera. Bilo je super zabavno. (Meni je to bilo prekrasno iskustvo, tako sam negdje osjetila da ja to mogu i da mogu na stage i da imam dovoljno hrabrosti da pokažem ono sve što znam i što radim", otkrila je Antonija.

Pjevačica je priznala i da je sretna i zaljubljena, ali i to da se još ne vidi u vjenčanici.

"Ne sanja svaka cura o tome. Lijepo se i tako ostvariti u životu ako bude, ali svaki pritisak i sebi i drugome kad radiš ne valja. Tako da uvijek treba ploviti tom rijekom života i nekako prihvaćati šta ti se događa najbolje što možeš", zaključila je.

Najbolje što mogu odgovarale su i djevojke na postavljena pitanja žirija. Druga pratilja Splićanka Lara odgovarala je o svojim vrlinama, no nas su zanimale njezine mane. A koje su one, pogledajte u prilogu IN magazina.