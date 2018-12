Poznata hrvatska kantautorica Antonija Šola počela se baviti politikom. Učlanila se u stranku koja se bori protiv bankara, a koliko i na koji način će se angažirati u redovima stranke te što je sve spaja s njezinim predsjednikom ispričala je IN magazinu.

Da se estradnjaci povremeno vole uključiti u politiku, u Hrvatskoj nije novost. Miroslav Škoro, Kićo Slabinac, Ana Rucner, Sandra Bagarić - samo su neki koji su ulazili u stranačke redove, sjedili u Saboru ili gradskim skupštinama. Najnovije lice, ovog puta u redovima stranke ''Snaga'', domaća je glazbenica Antonija Šola.

''Ja nisam očekivala da će ovoliko to biti interesantno, zapravo, da ja sam svojim članstvom dala podršku Snazi, iako su jako mala stranka'', kazala je Antonija Šola.

Stranku je iznjedrila Udruga Franak, a upravo problematika s kreditima u švicarcu, privukla je Antoniju.

''Imam dosta prijatelja koji su oštećeni posljedicama rasta švicarskog franka. Gledala sam neke sudbine koje su se odvijale dosta teško, nisam bila zahvaća, ali sam vidjela izbliza od bliskih ljudi pa sam išla proučiti u čemu se radi. Zanimalo me. Možda je to dio moje struke koji me naprosto taknuo'', kazala je.

Antonija je, naime, magistrirala na Hrvatskim studijima smjer sociologije i hrvatske kulture. Zasad, osim članstvom, neće biti dodatno uključena u rad stranke. No kad se to dogodi, iskoristit će fakultetsko znanje.

Među političarima, očekivano, podržava Gorana Aleksića, predsjednika stranke kojoj je pristupila. Među ženama simpatizira tek predsjednicu Republike.

''Ja sam bila jako sretna kada sam vidjela da je žena konačno predsjednica. Sviđa mi se način na koji komunicira i kako je prisutna svugdje, i na sportskim događajima i glazbenim, u svemu. Zainteresirana, odgovara građanima na upite, cijeli njezin tim'', otkriva pjevačica.

S Aleksićem je, otkriva, ne povezuju samo politički stavovi, već i glazba.

''Jako voli gipsy glazbu, zapravo ga zanima da on napiše jednu glazbu, a ja tekst na tu temu, htjeli bi to probati'', kazala je Šola.

