Antonija Šola protekle je tri godine svojeg ljubavnog života sročila u pjesmu, razotkrila svoje emocije i priznala da je bol cijena prave ljubavi. U toj novoj pjesmi ''Cijena prave ljubavi'' snage je udružila s Mariom Rothom i priznala da se zaljubila u njega.

''Ne znaš što je sreća dok ne upoznaš tugu!'', bila je to misao vodilja, dok je iz pera Antonije Šole nastajala pjesma ''Cijena prave ljubavi'' u kojoj se bol podijelila s Mariom Rothom iz grupe Vigor.

''Ja moram biti iskren, ovo je jedna od najljepših balada koje sam ja u svojoj karijeri do sada snimio, ne zato što Tonka sad tu sjedi pored mene, nego to je činjenica'', tvrdi Mario.

''Nije bilo svjedeno, kako ću ja sad njega nazvati. Nazvala bih ja njega za kavu, piće... To nije problem, ali ponuditi pjesmu, imam tremu. Bila sam jako sigurna i baš me ponjela energija, htjela sam puknuti, morala sam ga nazvati'', kaže.

Budući da o svojem privatnom životu ne govori javno, Antonija to čini pjesmama. Ova balada prepuna boli njezina je autobiografska priča.

''U toj pjesmi je satkano cijelih mojih 3 godine života, sve što sam proživjela, svi mi to proživljavamo, ne ja samo. Ja se tako izražavam i onda tako živim u ovom našem svijetu. Meni je tako lakše...'', priča Antonija.



''Bol je cijena ljubavi! Zašto? Zato što čovjek ne može usitinu voljeti ako ne bude ranjiv, ako nisi spreman riskirati i reći ''OK, stavljam evo svoje srce pa da vidimo''...ne možeš to kalkulirati pa reći ''Joj, ne znam, malo ću se zaštititi, pa neću se skroz 100% dati u to!'' O tome se radi, ne mora to nužno boljeti, može dobro ispasti'', smatra Mario.

Čini se da je i publika u samo nekoliko dana prepoznala kemiju koja se dogodila između Antonijina i Marijeva glasa pa loših komentara gotovo da nema.

''Nije baš bilo loših komentara, bio je jedan loš, ali ja sam ga izbrisala'', smije se Antonija.



''Meni se sviđa kod Antonije što je ona pravi blizanac, da je svoja i zna što hoće. To su osobine koje kod drugih ljudi treba apsolutno cijeniti. Ona je osoba koja ide glavom kroz zid i ona je borac'', zaključio je Mario, a i Antonija njega hvali.



''Meni je Mario sve više od onoga što sam mislila da je. Teško mi je da se ne zaljubim odmah u njega. Teško mi je. Čovjek ga voli. Onda ga moraš zavoljet jer je takav, vjerodostojan, iskren. Mario je osoba s kojom želiš biti u blizini. Kog želiš poznavati, želiš da ti je prijatelj. Želiš da ti je kolega i jednostavno ti obogaćuje život. Je l' ti sad osjećaš moje srce kako lupa? Cmok! Hahaha...'', zaključila je.



Čini se da bi ova dva slavuja mogla snimiti još jedan duet. Možda sljedeća ljubavna priča ima sretan kraj.

''Sretne ljubavi su dosadne, mora biti malo drame. Mora imati malo tuge ko sapunica. Mario je meni već rekao što želi, ja sam to primila na znanje i stihijski malo radim na tome. Moja želja je ''Daj Bože da napišem opet neku super pjesmu i da je Mario otpjeva. Ja bih bila presretna.'', priča Antonija.



Dok se to ne dogodi, uživamo u njihovoj nesretnoj ljubavnoj priči ''Cijena prave ljubavi''.

