Prije godinu i pol dana, jedna od naših najljepših sportašica Antonija Mišura, košarku je zamijenila majčinstvom i u ovoj ulozi potpuno uživa. Popularna je na društvenim mrežama, njezin modni stil mnogi hvale , a iznenadit ćete kad čujete čega najviše ima u njezinu ormaru. Zašto je Šibenik za nju baš grad po mjeri, koja je tajna njenog skladnog braka i planira li proširenje obitelji, pogledajte u videu.

Više od dvadeset tisuća pratitelja na društvenim mrežama ima bivša košarkašica Antonija Mišura Sandrić, a glavna je zvijezda njezina profila kćerkica Tara.

''Izmučim se ja dok napravim dobru sliku, iza slike stoji svašta. Naučila se od malih nogu, ali sad kad vidi da dođem ispred nje s mobitelom kao fotoaparatom - bježi'', priča Antonija.

Upravo je fotografiranje velika Antonijina ljubav.

''Recimo da imam smisla za fotografiju i to stvarno volim, uživam u tome. Kome se sviđa, neka prati, meni će biti stvarno drago. Većinom objavljujem kćer, nekom je to 'ajme, stavlja dijete', ali meni je to dio mog života, to sam ja i to predstavljam'', priča Antonija.

Za bivšeg šibenskog košarkaša Marka Sandrića udala se 2015., a njihova formula za skladan brak glasi:

''Poštovati jedno drugo i kompromis u nekim stvarima, iako bi on sad da ovo čuje rekao da ja nisam baš kompromisna'', šali se Antonija.

Deset godina bili su u vezi prije nego što su svoju ljubav okrunili vjenčanjem, ali ni u njihovu braku nije uvijek sve idilično.

''Ja dosta često pohvalim muža, ali to stvarno jest tako. Mi smo dugo skupa, ali bude tu i svađe i to je dio života, dio braka i bilo bi čudno da toga nema, pogotovo kad dođe dijete. Onda su tu i novi izazovi koje nisi prije iskusio'', iskreno priča Antonija.

Nekad je to bila košarka, a danas je majčinstvo na prvom mjestu. Kako se snašla u ulozi mame?

''Jednostavno kako sam prirodno opuštena, tako sam i kao majka opuštena. Sad se pitam što sam prije radila s tolikim slobodnim vremenom dok nisam imala dijete, a prije sam mislila da sam prezauzeta'', govori Antonija.

Ovih je dana boravila u Zagrebu, i to zato što ju je kao glavnu glumicu u svoj videospot pozvao Jole. Rijetka je to prilika u kojoj su se mama i kći razdvojile.

''Stalno sam s njom, ali nije mi sad preteško nešto odvajati se kad smo stalno skupa. I meni malo dobro dođe. S njom je sad tata, znam da je u dobrim rukama'', govori Antonija.

Tara je zasad jedinica, ali mama i tata planiraju i to promijeniti.

''Pa vidjet ćemo, sigurno ubrzo. Nikad ne bih voljela da je sama jer ja imam svoje dvije sestre i znam koliko mi znače i sigurno bih voljela da ima ili sestru ili brata'', priznaje Antonija.

Iako više nije dio svijeta košarke, redovito prati sve što se događa na terenu. Sada snage na košarkaškom igralištu najčešće odmjeri sa suprugom.

I njezin modni stil mnogi hvale, a iznenadit će vas čega najviše ima u Antonijinu ormaru.

''Ima širokih, sportskih majica u kojima sam u kući stalno. U tome se najbolje i najkomotnije osjećam'', govori.

A nije ni jedna od onih koje mnogo vremena provode pred ogledalom.

''Stvarno se ne sređujem dva sata, nego sam doslovno u 20 minuta, pola sata gotova'', kaže.

Ljeto će provesti s obitelji, ali radno.

''Imamo mi svoj kamp pa onda održavamo to, imamo turista. Sad je malo oko toga, ljeto je sto na sat'', priča.

Za vrijeme svoje sportske karijere živjela je u gradovima diljem Europe, ali samo svoj rodni grad smatra idealnim.

''Šibenik je super, mali, ja volim manje gradove, Zagreb je predivan, meni je gušt doći tu, ali za život je super dolje jer tu je moja obitelj, svi su mi tu i ne bih se nikad odvajala'', priznaje.

Ovu tridesettrogodišnjakinju s razlogom mnogi smatraju našom najljepšom sportašicom, a ona zrači ne samo ljepotom nego i pozitivnom energijom.

