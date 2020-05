Ovo vrijeme u kojem smo distancirani jedni od drugih u ljudima često budi neke dobre stvari. Tako je jednu zanimljivu inicijativu pokrenula Miss Tajlanda 2014. godine. Okupila je svoje prijateljice koje su sudjelovale na izboru za Miss svijeta te godine među kojima je i naša Antonija Gogić Bračulj te su snimile zanimljiv video.

40 najljepših žena svijeta odlučilo je udružiti svoje snage i poslati jednu važnu poruku. Koliko je važno brinuti o higijeni. Nekadašnje predstavnice na izboru za Miss snimile su edukativan video u kojem pokazuju kako koristiti dezinfekcijsko sredstvo.



"Ideja je nastala sasvim slučajno, ja i moja prijateljica May, May je miss Tajlanda 2014. godine, snimile smo prije ovog videa, jedan na temu majke i djeca. Nakon toga smo razgovarale zašto ne bismo pozvale ostale djevojke koje su sudjelovale u izboru za Miss svijeta 2014. godine. Mi smo se odmah curama javile. One su stvarno pozitivno reagirale, s obzirom na velik broj njih koje su sudjelovale u videu", otkrila nam je Antonija.



I nakon šest godina koliko je prošlo od izbora prijateljstvo je postojano. Svjetski izbor 2014. godine održao se u Londonu. Najljepšom je tada proglašena predstavnica Južnoafričke Republike.



"Uvijek se vrlo rado prisjećam tog svjetskog izbora. To je zbilja neponovljivo iskustvo, znači 120 djevojaka iz cijelog svijeta. One su ti konkurencija ali ti iz zapravo gledaš kao svoje sestre. Stvarno nešto što da mogu najradije bi opet ponovila. Jako sam sretna što smo uspjele održati ta prijateljstva", priznala je.



Ta prijateljstva sada održavaju zahvaljujući tehnologiji. Grupe za komunikaciju aktivne su kaže 24 sata, zbog vremenske razlike. A u videu koji su zajedno objavile može se vidjeti koliko su se neke od njih promijenile.



"Zapravo se jako često čujemo, s obzirom da imamo jednu grupu na Whats app-u. U njoj čak imamo 60 djevojaka, što je pola od onih 120 koje su bile na svjetskom izboru. Jako smo aktivne, djelimo novosti iz naših života", otkrila nam je.



A životi su svima trenutno na čekanju. No Antonija priznaje da ove dane koje provodimo kod kuće koristi na najbolji mogući način.



Vrijeme provodim sa suprugom Marijanom i sa svoje dvije djevojčice. U početku sam zbilja mislila da će ovo biti jako teško, međutim nas četiri zbilja uživamo. Curice uopće ne traže da idu van, kao što sam ja mislila da će biti, ajmo u park, ajmo u igraonicu, ne zbilja nije tako. Stalno nešto rezuckamo, lijepimo kolaž papir, bojamo, crtamo, pjevamo, plešemo. Tu i tamo se Lena zna sjetiti nekog prijatelja iz vrtića", ispričala nam je Antonija.



A prva stvar koju će učiniti kada završi pandemija tiče se upravo kćeri Lene.



Pro ću ispunit obećanje koje sam dala svojoj kćeri Leni, a to je da ću je odvesti na predstavu. Mama obećaje da će te odvest, čim se otvori kazalište.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.