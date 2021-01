Za obožavatelje Marijana Bana ova godina je završila na pozitivnoj noti. Nakon duge glazbene izolacije, s Antoniom Matković Šerić snimio je duet za pjesmu ''Srce se ne predaje''. I sama još uvijek pod dojmom da pjeva s legendom, Antonia nam je otkrila detalje suradnje, kako njezina kćerkica Luna reagira na nastupe te što Pavel priprema za kraj godine.

Kraj ove godine doista zaslužuje svaku i najmanju lijepu vijest, a ona glazbena koja je razveselila mnoge je duet Antonije Matković Šerić i Marijana Bana. Pjesma "Srce se ne predaje", prvotno zamišljena za mjuzikl "Rikard lavljeg srca", koji nikad nije ugledao svjetlo dana, nakon dugo vremena zaplovila je radijskim eterom.

"Meni je čast da sam uopće pozvana u tu priču, da sam imala priliku pjevat s njim, iako se nikada nismo upoznali ni vidjeli. Svatko je snimao u svom studiju, no obećali smo si kavicu kad dođem u Split. Meni je Ban kao pojava, glazbenik oduvijek bio ono nešto i zaista sam sretna zbog toga, zbog te prilike, ova godina ipak nije tako loša kao što sam mislila da će biti", zaključila je Antonia.

Ban je pak, u svom stilu, točku na i stavio komentarom na twitteru. Iako je njegov ruzinavi glas uvijek prisutan, lik ipak nešto manje. Zato se svi nadaju kako će pjesmu zaokružiti i videospot.

"Pa nadam se da hoće, trebao je biti nekakav spot, ali korona nas je totalno zaustavila. Radit ćemo na tome i dajem obećanje, nadam se da ga neću prekršit, bila bi šteta da se ne snimi nešto", smatra Antonia.

U svom solo projektu Tonka mogla bi se uskoro s Aljošom okušati i u autorskom radu, a do tad Pavel priprema novi album i poslasticu za obožavatelje ovih blagdana.

"Vatra će nastupati, mi, Detourovci na jednom posebnom online koncertu koji će se nadam se održati, koji će se snimiti u Tvornici, svatko po nekoliko pjesama. To je u organizaciji Turističke zajednice pa ćemo imati mogućnost online streamanja za naše fanove, a uskoro pripremamo i neke koncerte i iz naše bukse", ispričala je.

Iako Antonijin posao restauratorice trenutno spašava situaciju u kojoj je glazba nezahvalan teren.

"Aljoša se doduše u drugom mjesecu ostavio odvjetništva kojim se dugi niz godina bavio, tako da je u pravi tren otišao u freelancerske vode. Ali neka, svu sreću mu želim, mislim da je dobro napravio za svoje psihičko zdravlje, a ja evo držim, zarađujem, ja sam ta koja privređuje i imam stalan posao. Definitivno mi to olakšava planiranje kućanskog budžeta", priznala je Antonia.

Uz Pavel, Tonku i dnevni posao, kao većina mama bori se sa grižnjom savjesti.

"Mislim da će se sad mnoge mlade mame naći u ovom što govorim. I dalje mislim da previše radimo, da bi više trebali biti doma s djecom. Da bar mogu raditi do dva pa doći doma skuhati nešto i otići po Lunu. Ovako je sve to stihijski i nisam sretna moram priznat. Radim, ali voljela bih malo manje raditi. Ali to je život, nisam jedina, puno žena tako funkcionira", zaključila je.

Ni četverogodišnja Luna nije oduševljena maminim ni tatinim poslom.

"Dok je bila manja, imala dvije godine, imali smo koncert na Zrinjevcu i šogor i šogorica su je doveli malo da me čuje. Vrištala je i bježali su s njom do trga, čuli smo je od tamo kako vrišti. Valjda ima neku poveznicu - mama kad na stageu negdje pjeva, to joj valjda smeta. Isto tako kad vidi na televiziji mene i Aljošu pošizi, ne voli to", otkrila nam je Antonia.

No od gena je teško pobjeći.

"Jučer je nešto pjevušila, uzela je onaj Elsa mikrofon pa je pjevala neke random riječi. Ali to puno 4-godišnjaka radi, Uhvati je žuta minuta pa pjeva. Neki poseban afinitet ne primjećujemo, osim da je umjetnička dušica, jako senzibilna i emotivna", izjavila je ponosna mama.

Dok je Luna svoje želje već uputila Djedici, Antonijine je svoje podijelila s nama… Uživanje u trenucima s obitelji.

