Ante Vrban otkrio je i zašto nema dječje sobe.

Arhitekt Ante Vrban otvorio nam je vrata svojeg raskošno uređenog doma u središtu Zagreba te pokazao da su elegancija i jednostavnost njegov omiljeni stil. Otkrio nam je tajnu svojeg svjetskog uspjeha te povjerio zašto vlastitoj djeci neće kupovati automobile i materijalne stvari, već nešto sasvim drugo.

''Kako sam ja zapravo krenuo s 50 kuna kao klinac, sve što vidiš oko mene sam napravio sam, nekad se probudim ujutro i ne mogu vjerovat da je to moj stan, ali jest'', kazao je Ante Vrban.

Stan se prostire na 200 četvornih metara u središtu Zagreba. Vjerovali ili ne, 37-godišnji miljenik arapskih šeika, svjetskih zvijezda i bogataša i sam se zna uhvatiti krpe i usisavača.

''Da, apsolutno da! I perem suđe, i znam stavit oprat robu i nisam idiot! Mislim ne moram to radit ali znam'', otkriva poznati arhitekt.

Zbog svega toga Ante često završi na listama najpoželjnijih domaćih neženja, no na tu se titulu samo slatko nasmije.

''Uvijek je lijepo dobit kompliment'', kazao je.

Iako smo bacili oko na njegov luksuzno uređen dom u Zagrebu, nismo uočili dječju sobu!

''Trenutno nisu u planu ali će biti tamo u onom dijelu gdje su sad kao gosti'', otkriva Vrban.

Ante je poslovima bookiran više od dvije godine unaprijed, a ovu će godinu čak polovicu svojih projekata odraditi u Hrvatskoj. Pitamo se, jesu li Hrvati dovoljno financijski potkovani za kuću s njegovim potpisom?

''Jesu! Ima puno Hrvata koji imaju puno novaca ali se ne zna za njih'', otkrio nam je.

