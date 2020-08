Ante Vrban otvorio nam je vrata svojeg novog doma u središtu Zagreba i pokazao kako su elegancija i jednostavnost njegov omiljeni stil. Arhitekta, kojeg podjednako vole bogati šeici i skromni svećenici, ni korona nije spriječila u stvaranju novih remek-djela, a uskoro će nas predstavljati i na najvećem arhitektonskom spektaklu na svijetu. Što je pripremio za Expo, ima li ikad vremena za sebe i što on smatra luksuzom, otkrio je našoj Maji Perici.

Dom u njegovu slučaju ne čine samo pusti kvadrati i dizajnerske stvari. Stvari koje cijeni dolaze kao uspomene s brojnih putovanja, a neke poput slika izradio je sam.

"Jedan dan kad ostarim kad budem imao unuke onda ću se malo posvetit tom tipu. Najviše me veseli kad gradim i ostavim trag iza sebe jer moj je posao refleksija vremena u kojem živimo", rekao nam je Ante.

Ovo je možda njegov posljednji stan, no nikako nije posljednji projekt. Iza sebe ima njih čak 318, a četiri nova su u nastajanju.

"Ja radim cijelo ljeto, nisam bio ni na vikendu kako je bila izolacija. Imam dosta zaposlenih i mislim da je odgovorno da sam ostao raditi i barem probao jedan dio nadoknadit koji je uzeo lockdown.

Dosad je dobio silne međunarodne nagrade. Prošle godine u Londonu je primio prestižnu nagradu International Property Award, a istodobno doznao da je nominiran za daljnje natjecanje za cijeli svijet.

"Inernacionalna struka me dosta prepoznala što je velika čast i ponovno sam nominiran u koroni. Ove godine je sve online, nominiran sam za kuću vilu Eleven u Zadru, za koju mislim da je jedan od mojih najboljih radova dosad. Vidjet ćemo što će izaći ove godine", izjavio je Ante.

A pripala mu je i, kako kaže, najveća čast na svijetu za arhitekta. Naime, upravo je on autor paviljona koji će nas predstavljati u Dubaiju na Expu sljedeće godine. Tema je Mobility of mind. Najveći je to svjetski show, a Lijepa Naša će predstaviti svoje ljepote i velikane.

"Naravno da sam jako ponosan. Ja sam zapravo dobar koliko je dobar moj tim, ja bez njih ne bi bio ništa. Ja imam ideju kao i milijun drugih arhitekata koji su možda i bolji od mene, ali je stvar u tome da moraš imati organizaciju i tim koji te prati, koji ti vjeruje i na tom sam zahvalan", priznaje Ante.

Reklo bi se da uz ovu priču ide i barem mala doza pretencioznosti, no prevarili biste se. On je prizeman, nenametljiv, pomalo tajanstven, s naglašenom duhovnom i humanitarnom crtom.

"Mislim da čovjeku ne treba puno jer ne znaš mene i moj radni dan. Ja nikad nisam radio za novce, novci su klateral mog rada. Ja sam ušao u taj sloj fine arhitekture u kojoj su imućni ljudi pa radim 12 sati dnevno, bilo bi otužno da nemam novaca", zaključio je.

A što je za Antu pravi luksuz?

"Za mene je luksuz zdravlje i to ljudi koje volim", otkrio nam je.

I kad kaže da je luksuz zdravlje, to uistinu nije klišej. Ove je godine, naime, deseta obljetnica smrti nikad prežaljenog Tome Vrbana, Antinog brata, koji je izgubio bitku s tumorom.

"Ja i mama smo stvarno cijeli svijet prošli, od lijekova, svega te sekunde mi se cijelo mjerilo u glavi promjienilo. Puno doniram i brinem se o ljudima koje volim, o sebi i svom zdravlju zbog ljudi koji vole mene", priznao je.

Fantastično je uspješan, materijalno osiguran i bezobrazno zgodan. Kako se kaže, svaka bi ga majka željela za zeta.

"Uvijek se čovjek može oženit i imati klince, ali nikad nisam bio za poluvarijantu. Ja se moram zaljubit kao manijak i onda ću se oženit. Ja ne mogu drugačije, ima još puno planina koje bih prekoračio, puno projekata, a znam kad dobijem dijete da ću promijenit svoj život dijametralno", izjavio je.

Do te velike promjene pred njim je još, kaže, mnogo posla. A dok čekamo proglašenje nagrada i Expo, vjerujemo da će iz radionice ovog čarobnjaka izaći novi projekti koji će nas, kao i svi dosad, ostaviti bez daha.

