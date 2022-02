Brojnim je hodočasnicima, putnicima i ljubiteljima hodanja Camino de Santiago jedno od putovanja o kojima sanjaju, koje planiraju i voljeli bi ga jednom proći. A to iskustvo prošao je Ante Krstulović, glumac kojeg gledamo u seriji Nove TV Kumovi. Što ga je motiviralo na to, što je radio tijekom volontiranja u Tanzaniji, ali i kako je izgledao njegov uspon na Kilimandžaro podijelio je s ekipom In magazina!

Svake godine na hodočašće Camino de Santiago u Španjolsku, poznatom još kao ''Put sv. Jakova'', odlaze tisuće ljudi iz cijeloga svijeta. To putovanje dugo 1000 kilometara u 32 dana prošao je i glumac Ante Krstulović.



''Nekih mojih sedam godina života, di sam doslovno preko noći doživio neki pad na svim životnim razinama i to je bila jedna velika borba i došao sam na neku bezazlenu i neizlaznu situaciju i nisam zna što ću i nekako sam završio u Španjolskoj, hodajući tisuću kilometara, tražeći smisao u ovome besmislu, prošao sam taj legendarni Camino'', priča Ante.

Svakodnevno prolazio je različitim krajolicima i upoznavao različite ljude.



''Tamo mi je bilo najdivnije, kad bi s ljudima pričao, uopće se ne bi dotakli posla, nego ono tko smo, što smo. Znaš kad te netko pita, e kako si? Super, danas sam imao tešku rutu.. Camino ti svaki dan donosi lepezu ljudi'', priča glumac.

Svoje iskustvo Ante je opisao u svojoj prvoj knjizi ''Čudo u crkvici Gospe od Samostana''. Knjigu je napisao u vrijeme pandemije, na nagovor prijateljice.



''Tada sam dosta planinario po splitskoj okolici i zatvorios se u kuću, i samo pisao, pisao, pisao i evo knjiga je izašla'', kaže.

Nakon toga Ante je i dva mjeseca proveo volontirajući u jednom sirotištu u Tanzaniji.



''Kad sam došao u sirotište ja sam tri dana samo promatrao, što ću raditi, s djecom se neću igrati, očistiti mogu sami, ja znam odrastao sam doma, pa bi mi mater napisala, stavi robu sušiti, očisti ovo, ispeglaj, tako da i oni mogu, nisu invalidi. I onda sam shvatio da nemaju program za volontiranje i onda sam surfao druga sirotišta napravio sam im nekakav program samoodrživosti.

A onda se odlučio na još jednu avanturu. Popeo se, naime, na Kilimanjaro.



''Vrh. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće, ali mislim da sam se popeo na račun splitskog dišpeta, bilo je hoću odustati, visinska, rekoh sebi, znaš što, ovo si platio, ovo želiš, sad ćeš se popeti. Na prvi momenat, ono euforija, tu sam, ali znaš ne možeš disat, visinska bolest i nakon pet minuta mi je sve splasnulo, nisam imao daha, hladno i falilo mi je kisika i otišao sam sto metara dolje da prodišem ali bilo je ono fenomenalno'', prepričava.

S novim pustolovinama sada će na neko vrijeme stati. Antu, naime, gledamo u novoj seriji Nove TV Kumovi.

''Ja se zovem Ante, igram Antu što je meni fenomenalno, Ante iz serije ima OPG i radi na pazaru, što mi je jako blisko jer sam ja nekad radio na pazaru jer mi je djeda držao štand, ali je prodavao kape, tako da sam ja nekako svoje djetinjstvo proveo na pazaru splitskome. Na setu je fenomenalno, ja uvijek volim snimati, super mi je jer je Dalmatinska zagora, to je meni jako blisko, ja volim taj kraj, nekako neizmjerno. Ja kad dođem u Knin, kažem evo me kući, iako sam iz Splita i nemam veze s Kninom, tako da mi je stvarno velika čast da snimam tu seriju i ljudi su super, ekipa je super'', govori.

A što sve očekuje Antu, ali i druge likove serije Kumovi, ne propustite pratiti u novim epizodama serije od ponedjeljka do četvrtka u 20:15 na Novoj TV!

