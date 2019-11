Baš u sezoni branja maslina, Ante Cash se u svojoj novoj pjesmi pita zašto u sve ide ekstra djevičansko. Iako nikad nije brao masline, maslinova ulja ovaj se Imoćanin nikako ne može riješiti pa mu je posvetio i pjesmu.

Najpopularnijem ulju u Dalmaciji Ante Cash posvetio je svoju novu pjesmu. Nešto novo iz njegove kreativne radionice dugo se čekalo zato što:

''Čekali smo da sazore masline, ne možeš to na vrat na nos'', kaže.

Sazrile su masline, ali i novi hit u kojem se Cash ozbiljno pozabavio ekstra djevičanskim.

''Ta pjesma je odraz moje frustracije pošto i mater i žena, kao dvije žene koje me hrane, toliko maslinovog ulja tovare da je to nevjerojatno, tako da to je vapaj očajnika, ova pjesma'', šali se Ante.

Svoje frustracije uljem pretočio je u rime, gdje drugdje nego na radnom mjestu.

Spot za pjesmu "Maslinovo ulje" snimio je u masliniku svojeg rođaka, a u glavnoj se ulozi pojavljuje Korejac iz Karlovca.

Antine rime su prave domaće. Već dugo ima spremnu pjesmu za Matu Bulića, razmišlja i o duhovnoj glazbi, ali za sve to ima mnogo manje vremena otkad je postao otac.

''Imam sinove od 3 i pol i godinu i pol, lijepo je stvarno, ja bi još jedno dijete. Kad ti dođu djeca shvatiš zapravo koliko si prije slobodnog vremena imao i koliko si ga glupo trošio. Te dvije stvari postanu fascinantne. Sad odgajam ljude'', zaključio je.

Uz smisao za humor, Antin prepoznatljiv znak je i duga kosa, a nje se neće tako skoro odreći.

''Zašto duga kosa, Isus je imao dugu kosu'', kaže.

Radi na novim pjesmama i albumu koji bi trebao izaći iduće godine, ali svoje koncerte izbjegava.

Možda ga nećemo tako skoro vidjeti na pozornici, ali nove Antine stihove jedva čekamo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.