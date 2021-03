Anita više nije Dujić, sad je službeno gospođa Broadfoot. Ta vrlo zaposlena mama dvogodišnje djevojčice Lily uhvaćena je na snimanju kampanje za nakit koji sama dizajnira. S Majom Pericom je za IN magazin pretresla sva ženska pitanja - od zaručničkog prstena i vjenčanja do majčinstva i poslovnih planova.

Nije si mogla pomoć, Anita Dujić redizajnirala je svoj zaručnički prsten

Okruglu petu obljetnicu Juno nakita Anita je odlučila proslaviti snimanjem kampanje za proljetno-ljetnu kolekciju. U već prepoznatljive minimalističke komade prvi je put ukomponirala tirkiz i koralje.

"Ja oduvijek volim i tirkiz i koralje i zapravo sam minimalist kad je nakit u pitanju, ali ljeti mi je posebno prekrasno to nešto uz preplanuli ten i mislim da će biti jako lijepo", zaključila je Anita.

Inspiracije joj nikad ne manjka, a već sluti kako će malena Lily uskoro posuđivati mamin nakit, pa već razmišlja o kolekciji za djevojčice.

"Ona je nekako mala i toliko je ta koža prekrasna i nježna da mi je žao staviti bilo što na nju, tako da ću pričekati još koju godinu i onda možda od četiri-pet godina. Bojim se i da ne potrga i da se ne ozlijedi, ali razmišljam o tome", izjavila je.

Anita je nedavno izgovorila sudbonosno da te je sama dizajnirala vjenčano prstenje. No nije si mogla pomoći pa je malčice redizajnirala zaručnički.

"Zapravo me je iznenadio, ali koristila sam isti kamen, samo sam malo promijenila dizajn", priznala je Anita.

I njoj je korona pomrsila planove, udala se u Škotskoj usred lockdowna.

"Bilo je jako posebno, drugačije. Nešto što ćemo sigurno prepričavati djeci i unucima, vjenčanje usred pandemije gdje je bila samo šačica najužih ljudi. Bila sam jednim dijelom tužna jer moji nisu mogli doći, nisu mogli putovati. A bilo mi je posebno emotivno kad sam došla pred kapelicu i kad su svirale gajde. Baš je bilo jako romantično. I Lily je bila uzbuđena, nije znala što se točno događa, ali je znala da se nešto događa. Bila je važna u haljinici kao flower girl, premda ništa nije napravila, samo je jurila okolo", prisjetila je Anita.

Kao sve dvogodišnjakinje, Lily je vrlo živahna, što zna biti itekako naporno, pogotovo kad poput Anite nemate baka-servis, a muž je vrlo često na službenom putu.

"Jako je živa, znatiželjna, voli pjevati, miješa hrvatski i engleski. Počela nas je već i zezati, sad bira koje će cipele. Bit će veselo", zaključila je.

Prije negoli se posvetila majčinstvu, osim izrade nakita Anita je bila izuzetno uspješna set dekoraterka te je radila na blockusterima poput "Robin Hooda", "Zlurade", "Maama Mije", no to je nomadski život kakav više ne može voditi.

"Fali mi jednim malim dijelom, ali većim dijelom ne. Bio je to prekrasan dio mog života, to je jako dinamičan i zanimljiv posao, ali mi način života to više ne dopušta uz hrpu obveza, uz dijete. Taj tempo odradila bih ako bi Duncan bio doma i čuvao Lily, to bi bio uvjet", izjavila je Anita.

No zato rado odu u posjet tati, koji i dalje radi na ogromnim setovima poput grandioznih "Zvjezdanih ratova".

"To je sve obavijeno velom tajne. Ja sam došla tamo, ne smijem ništa reći, objaviti, oni sve to jako čuvaju. Ne znam koliko smijem reći, ali ti setovi su nadrealni. Zaista izgledaju kao da su negdje drugdje, a ne na Zemlji", otkrila je.

Premda na kraju dana pada s nogu od umora, kao i svaka zaposlena mama, uvijek će reći da sve vrijedi i sve se može čim ugledaš taj čarobni osmjeh.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.