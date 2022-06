U vremenima punim tjeskobe i loših vijesti malo smijeha nije na odmet. A upravo to serviraju nam Andy Garcia i Gloria Estefan u remakeu slavne komedije ''Nevjestin otac'. A samo za In magazin slavni je par izdvojio nekoliko minuta. Otkrili su koja je tajna njihovih dugogodišnjih brakova, a Gloria je otkrila kako je bilo poljubiti drugog muškarca nakon 47 godina.

Poseban odnos spaja očeve i kćeri, pa kad i odrastu, one ostaju tatine djevojčice. Stoga se svaki otac potajno, priznao ili ne, pribojava ovog dana.

U filmu ''Nevjestin otac'' upravo Andy Garcia živi svoju noćnu moru i priznaje da se i u njemu skriva djelić Billyja Herrere.

Andy ima tri kćeri, nedavno je postao djed, a ovu će mu godinu definitivno obilježiti upravo vjenčanja.

''Pritisak je velik jer mi se kćeri udaju u razmaku od mjesec dana, ja ću držati govore, a moram paziti da jedan govor ne bude bolji od drugog'', priča glumac iskreno.

Pod velikim pritiskom zbog jedne filmske scene bila je Gloria Estefan, koja glumi mamu Ingrid. Riječ je o poljupcu.

''Bila sam nervozna, ali samo zato što je on moj prijatelj, a drugog muškarca nisam poljubila 47 godina, no on se potrudio da se osjećam ugodno, kao i cijela ekipa. Od prvog dana bili smo kao obitelj, pa je to bio poljubac pun poštovanja'', priča Gloria.

Gloria i Andy utjelovili su uloge roditelja koji prolaze bračnu krizu, spremaju se razvesti, ali kako ne bi povrijedili kćer koja se sprema udati, odluče čuvati tajnu. No njihovi su privatni životi čista suprotnost. Oboje su u sretnim dugogodišnjim brakovima.

Andy i Gloria njeguju prijateljstvo posljednjih 30 godina. A priča ispričana u filmu dobro im je poznata. Oboje su kao djeca napustili Kubu. Na njihovu sreću s roditeljima, za razliku od 14 000 djece, koja su od 1960. do 1962. u Ameriku stizala sama, u sklopu pokreta Petar Pan.

Za uživanje u ovoj obiteljskoj komediji čak ne trebate napustiti udobnost svojeg doma jer premijera je zakazana za 16. lipnja na HBO MAX platformmi.

A za sve tradicionalne očeve, ali i majke, koji se ne mogu pomiriti s djecom sa svojom vizijom vjenčanja, za kraj druženja stiže i dobar savjet.

''Pustite ih da rade što žele i podržite ih'', zaključili su Andy i Gloria.

