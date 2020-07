Iza Andreya Rubleva pobjede su nad nekim od najvećim teniskih imena današnjice, poput Federera i Wawrinke. Da se od njega može još puno očekivati dokazuje i prolazak u finale Adria kupa u kojem nažalost nije zaigrao s Đokovićem, no uspio je pronaći vrijeme i dati intervju samo za IN Magazin.

Andreyu Rublevu upravo je istekla samoizolacija u koju je dobrovoljno otišao nakon što je u Zadru utvrđeno da su se neki od igrača zarazili korona virusom. Simpatičnog ruskog tenisača oduševilo je Đokovićev poziv jer ga uz Hrvatsku vežu lijepe uspomene.

"Bio sam u Umagu četiri puta. Uvijek me veseli doći ovdje", priznao je Andrey



Vesele ga i mediteranski specijaliteti, a zna i neke hrvatske riječi.



"Svuda imaju odličnu ribu i škampe. Znam reći hvala, moli i neke ružne haha", nasmijao se tenisač.



U slobodno vrijeme voli igrati košarku i boksati, što ne čudi s obzirom da mu je otac nekad bio profesionalni boksač. Najradije se opušta uz Metallicu i AC/DC, a voli i akcijske filmove.



"Radim nešto aktivno kao penjanje u planine. Nedjeljom se trudim nešto takvo raditi ali kad sam na turnirima nema uopće vremena za to tako da nije lako", objasnio je.

A u takvim uvjetima nije lako ni održavati vezu.



"Naravno da nije lako jer morate stalno putovati mislim da je tako u svim sportovima. Prioritet je sport i to nije lako za nikoga, osobito tenis gdje putujete svaki tjedan, na svaki turnir u godini. Kod kuće sam ponekad samo nekoliko tjedana ali to ne možemo promijeniti, dio je ovog sporta to moramo prihvatiti i živjeti s tim", zaključio je.

Otkrio je i što misli o Hrvaticama.

"Jako su lijepe, haha ali trenutačno je tenis broj jedan", priznao je Andrey.

