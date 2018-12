Za Andreu Šušnjaru nema predaha ni tijekom blagdana. Naime, grupa Magazin ovih je dana snimala videospot za svoju novu pjesmu "Dan pobjede". Uskoro slijede i brojni koncerti, a u 2019. godini Magazin će proslaviti čak 40 godina postojanja. Kako se na snimanju spota pjevačica Andrea Šušnjara snašla u tenisicama i hlačama umjesto u haljini i visokim potpeticama te hoće li Božić provesti s novim dečkom, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

"Dan pobjede" ime je nove pjesme Grupe Magazin. Iako je, naravno, ljubavne tematike, magazinci su se odmaknuli od balada. I dalje slave ljubav, ali, kažu, na drugačiji način.

"Sad smo odlučili šokirati publiku pa ćemo im servirati nešto potpuno neočekivano, mladenački, veselo, zaigrano tako da mislim da je ovo prava pjesma za ovo vrijeme prije Božića", priča nam Andrea.



Upravo za potrebe snimanja nove pjesme, Andrea je drastično promijenila svoj stajling. Umjesto ženstvenih haljina ovaj je put odjenula široke hlače i tenisice.

"Došla sam snimati spot jedan dan onako neoprane kose, s kapom u ovako sportskoj majici, trapericama i tenisicama. I Tonči me ovako gleda i kaže: 'Pa možeš li ti tako snimati spot?' Ja se mislim, takva sam svaki dan, nije mi to sad za snimanje? Tako da sam se izludjela, tri dana sam išla po dućanima jer sam sama sklapala ove stajlinge, a ja i stajlinzi odavno smo posvađani, ali mislim da sam uspjela'', kaže nam Andrea.



Uspjela je Andrea i pjesmom se prisjetiti na školske dane, prve simpatije, vremena kada smo svi bili bezbrižni. A je li i kod nje kao i u pjesmi ljubav jača od svega?

"Moja ljubav je čudo, moja ljubav je sve. Moja ljubav je rođena na dan pobjede. To je sve što ću ti reći", rekla nam je Andrea u svom stilu.



Kada je u pitanju novi dečko, simpatična pjevačica vješto skriva detalje o svom ljubavnom životu. No, ipak, nas je zanimalo hoće li svoj prvi zajednički Božić provesti skupa?



"Neću ti reći, to jest, reći ću ti, radim na Božić - jer svaki Božić radim. Malo mi fali to šta za Božić nisam kod kuće u popodnevnim satima jer rano krenemo na put radi tonske probe i svega. Onda jedem sendviče na benzinskoj i gledam slike i insta storye od svih bogatih božićnih stolova, a ja sa sendvičem", govori nam Andrea.



Kako kaže Andrea, nista neće faliti na najluđoj noći u godini. Naime, grupa Magazin i Jasmin Stavros Splićane i njihove goste uvode u 2019. godinu.



"Prije šest godina nastupala sam na prepunoj rivi za doček Nove godine. To mi je ludilo iskustvo, to ću pamtiti do kraja života. Kad su mi rekli prije nego što sam izišla na binu da na rivi ima 60.000 ljudi, skoro sam pala u nesvjest, a ne pjevala. Ove godine jedva čekam opet naravno ponoviti to iskustvo, ali sad nemam tremu, sad će biti stvarno dobra zezancija i zabava", sigurna je Andrea.



A od svih novogodišnjih želja Andrea si priželjkuje samo zdravlje, kaže, jer će sve ostalo doći na svoje.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

