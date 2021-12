Nakon prošlogodišnje pauze, Magazin je održao tradicionalni božićni koncert u Zagrebu, a nastupili su i u svom Splitu. Pjevačica Andrea Šušnjara otkrila je i što očekuje od 2022. godine.

Koliko je Magazin nedostajao Splitu, ali i Split grupi Magazin, moglo se vidjeti na splitskom Adventu, gdje je jedna od naših najdugovječnijih grupa održala koncert.

"Najteže mi je pjevati doma. Najuzbuđenija sam i imam najveću tremu jer pola ovih ljudi znam iz grada te iz kvarta i uvijek mi je drago kada vidim da me dođu podržati u mome nastupu. Jako sam sretna što sam doma večeras. Uvijek kada dođemo negdje računam da će biti ljudi, ali kada vidiš da nastane kolaps, da ljudi ne mogu pronaći slobodno mjesto, onda stvarno stanem malo pa se zamislim, ali jako mi je drago", rekla je Andrea Šušnjara, pjevačica Magazina.

"Kemija", "Maslačak", "Još se ne bih udala", "Balkanska ulica", "Žena, a ne broj", samo su neke od pjesama koje je publika uglas pjevala skupa s grupom Magazin. Ponovno nastupati u svojem gradu nakon dvije godine za Andreu je bio poseban osjećaj. A kada sagleda cjelokupnu ovu godinu, priznaje da odbrojava dane kada će završiti.

"Za 2021. bih rekla da je jedna od dosadnijih godina u mom životu. Ja nisam navikla na jedan mirni, normalni stil života. Uvijek su to putovanja, kao i sada, puno nastupa, kofer je uvijek spreman, uvijek je neki muving, neki stres, a ove godine je bilo poprilično mirno, kao i ove godine prije. Ja se nadam da je to sada već gotovo te da ćemo sljedeće godine nastaviti tamo gdje smo stali", rekla je.

Nakon prošlogodišnje pauze, Magazin je održao tradicionalni božićni koncert u Zagrebu, a na radne blagdane Andrea se već naviknula. "Ja nisam navikla blagdane provoditi kući. Za mene su blagdani ili dočeci uvijek radni i u početku kada nije bilo korone sam se uvijek pitala kako to izgleda kad si kući, kad si opušten, kad ne radiš. Sada sam vidjela kako to izgleda i hvala lijepo, dosta mi je, idemo raditi", smije se Šušnjara.

Iako je ove godine već otvorila božićne darove i presretna je, priznaje Andrea da će se jednog poklona iz mladosti zauvijek sjećati. "Jedne godine stvarno nismo imali novaca, ne znam što se dogodilo, ali je mama odlučila biti Grinch. Lijepo mi je zapakirala poklon i ja sam cijela sretna to otvorila, a unutra je bila tegla kiselih krastavaca. To ću joj zapamtiti do smrti. Ne znam stvarno jesam li ja te godine bila toliko zločesta, ali to je definitivno najgori poklon koji sam ikada dobila", rekla je pjevačica.

Od iduće godine Andrea ne traži mnogo, osim da bude bolja nego ova. A tko zna, možda naiđe i prava ljubav. "Ma samo zdravlje si priželjkujem naravno i mrvicu sreće. A ljubav ako dođe, dođe, a ako ne dođe hvala Bogu, ima vrimena", rekla je kratko.

Vremena za odmor grupa Magazin više nema, nove pjesme i koncerti spremno čekaju 2022. godinu.

