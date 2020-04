Svih propisanih mjera opreza strogo se pridržava i pjevačica Magazina Andrea Šušnjara. Kako izgledaju njezini dani u izolaciji, tko joj najviše nedostaje te je li uz nju dečko Marko, pjevačica je povjerila našem Hrvoju Kroli.

Svjedočimo promjenama koje su se uvukle u živote svih. Uz poznatu rečenicu "Ostani doma'' naučila je živjeti i Andrea Šušnjara, ona priznaje da su joj mjere izolacije u početku čak i odgovarale.



"U početku mi je bilo super jer dugo sam zazivala odmor, da se malo odmorim od nastupa, stalno sam se žalila kako imam puno posla. Kako stalno putujem i radim, odmor mi je bio jako potreban. Međutim sad je prošlo već izvjesno vrijeme i moram priznati da sam se zaželila i društva i prijatelja i koncerata i publike", priznaje.



No mjera opreza Andrea se itekako pridržava. Briga o higjeni i dezinficiranju stana, kaže nam, ključno je u prevenciji ukoliko želimo zaštiti sebe i svoje bližnje od opasnosti zaraze koronavirusom.



"Moram priznati da sam malo kontrol freak tako da sam po tom pitanju dosta rigorozna. Konstantno dezinficiram sve po kući, kad izlazim vanka obavezno maska, rukavice za ići u dućan, po povratku obavezno izuvanje, skidanje, brisanje kvaka, mobitela, ključeva", priča.



U ovom vremenu kada se zbog svoje ali i sigurnosti najmilijih moramo izolirati, kaže pjevačica, najteže joj pada što ne može vidjeti baku i mamu:



" Baku koja ima 82 godine i nažalost tima emboliju pluća, tako da po povratku iz Australije zapravo nisam vidila ni nju, mama, ujca. Čujemo se konstantno preko telefona naučila sam ih koristiti whats. Posjeti me dečko, imam psa, dođe nam maca, tako da moram priznati da nam nije dosadno.", kaže Andrea.



Upravo uz mopsa Koka, Andrea najviše provodi vrijeme - priznaje nam da se on previše i ne brine što se događa oko njega.



"Njemu je najbitnije da sam ja sa njim, da se ljubimo, mazimo. Naravno da obavimo kratku šetnjicu i onda brzo kući opet se mazimo, spavamo, jedemo, igramo se tako da nam je jako lijepo i on je sretan i hvala Bogu, zdrav", kaže Andrea.



A uz kućnog ljubimca Andrea se u ovo uhvatila u koštac i s glazbenim instrumentom.

"Kupila sam odavno gitaru koju evo nisam još uzela u ruke - obećala sam svom gitaristu Željku iz Magazina da ću barem neke osnove naučiti dok ova korona ne završi i ko zna možda i na biti šta zasviram, pišem pjesme, kuham, šetam, tako da ne znam možda se nešto novo izrodi iz svega ovoga." , Andrei nije dosadno.

Prvo što će se izroditi, jest nova pjesma, koja je već snimljena i samo čeka trenutak objave:



"Sad imamo viška vremena međutim, naravno, moramo svi ostati kod kuće. Moramo paziti na svoje zdravlje i zdravlje drugih. Tako da i razmišljamo o nekim varijantama da snimimo neki kućni-video spot", otkriva pjevačica.



A upravo su publika i koncerti ono što Andrei u ovim trenucima najviše nedostaje. Iako se sa svojim fanovima voli družiti preko društvenih mreža, ističe da jedva čeka trenutak kada će to moći napraviti i uživo.



"Nadam se da će ovo tužno vrijeme proći što prije i što bezbolnije i jedva čekam družiti se sa svojom publikom. Tako da ekipa falite mi, jedva vas sve čekam vidjeti i jedva čekam da napokon svi zajedno zapjevamo i da plešemo do jutra. Volim vas puno'', poručila je Andrea.

