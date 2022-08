Prije više od 20 godina, Anđela, tada Kolar sad Zelić, osvojila je Hrvatsku s duetom "Ima li nade za nas", koji je otpjevala s Draženom Zečićem. Nakon duže medijske pauze, ova pjevačica nam je otkrila kako se vraća na glazbenu scenu s pjesmom "Ne zamiri". Kakav život živi u Luksemburgu te razmišlja li o preseljenju u Hrvatsku? Ekskluzivno za In magazin otkriva da bi uskoro trebao biti snimljen 3. duet nje i Dražena Zečića. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole.

Više od dva destljeća upravo ova pjesma budi sjećanja na neka druga vremena. Dražen Zečić i Anđela Kolar jednostavno su poharali hrv. glazbenu scenu. S velikim odmakom Anđeli se još uvijek pojavi osmijeh kada je čuje.



"To je donijelo nešto što nisam očekivala, dosta sam bila mlada tada da to nisam mogla prihvatiti. Sretna sam kad mi netko mlađe generacije pošalje - pogledaj pjeva cijeli restoran, kafić, u svatovima svi pjevaju. Nadam se da će i "Ne zamiri" ili neka druga pjesma isploviti u te vode da se nađe neka vječnost u tim pjesmama.", priča Anđela!



"Ima li nade za nas", "Nema ništa novo" dva su dueta koje je otpjevala s Draženom, no Anđela nam eksluzivno otkriva da je u pripremi i treći duet koji bi mogao ponoviti uspjeh prethodnih.



"Dražen je napisao jednu predivnu treću pjesmu - trilogija. Koju ćemo snimiti daj Bože vrlo brzo i da exkluzivno za vas to mogu priznati", priča Anđela.



Anđela je za svoj povratak na scenu odabrala pjesmu "Ne zamiri", za koju kaže da je jednostavno osjeća - od prve do posljednje riječi.

"Dalmatinska balada, radi se o ljubavi koja je ne uzvraćena ili uzvraćena u jednom ternutku pa se opet vratila. Kaže se - ne zamiri to su samo kapi kiše. Znači ja plačem ali ne želim dati doznanja da mi je krivo.", otkrila je Anđela.



U pjesmi gostuje ženska klapa iz Stuttgarta, koja je, kako pjevačica kaže, zaokružila cijelu priču i pjesmi dala novu dimenziju. Nakon života u Njemačkoj, Anđela se preselila prije 8 godina u Luksemburg, a uz supruga i troje djece priznaje da ima sve što joj je potrebno.



" Zadovoljni smo. Djeca idu tamo u školu imaju tu sreću da mogu rasti sa 4 jezika i baš smo sretni. Našli smo se u toj sredini ali i ovdje je lijepo kad se dođe na ljeto, mislim da je lijepo bilo gdje samo da ste sa ljudima koje volite.", ispričala je.



Osim obitelji, pjevačica ističe kako veliku ulogu u njezinu životu ima i vjera - jer kaže to je ono što joj daje snagu.



"Jako mi je važna i nastojim njegovati vjeru, i rasti u njoj kao osoba. I snagu i ljubav, ma živim sa vjerom jer to mi je svarno jako važno.", kaže Anđela.



Upravo iz tog razloga Anđela je snimila i album božićnih pjesmama, a i svake godine u Luksemburgu, sada već tradicionalno, organizira božićni koncert. Iako novim pjesmama najavljuje povratak na glazbenu scenu, ipak je zasad samo to - o preseljenju u Hrvatsku trenutačno ozbiljno ne razmišlja.



" Ne znam, evo to prepuštam sudbini to je tako. Za sad smo tu gdje jesmo i idemo tim korakom dalje ali i može bit haha", kaže.



Bilo kako bilo, vjerujemo da će Anđela ispuniti svoje ciljeve, a da će njezine pjesme, koje još ima u pripremi, s lakoćom doći do srca slušatelja.



IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Rozga u uskoj i prozirnoj haljini okrenula leđa kameri, oblinama zaludjela fanove: ''Joj, vidi guzu!'' +29

Seksi glumac na početku karijere nije skrivao da je gej, no onda se predomislio i našao djevojku, a nagađa se i o pomalo bizarnom razlogu! +26