Iako se godinama bori s teškom bolesti, Anđa Marić ne posustaje. Dovršila je novi roman, s kojim planira proboj na inozemno tržište, a vikendima uživa sa sinom. Otkrila nam je i jesu li istiniti medijski napisi da je ponovno u romantičnoj vezi s bivšim suprugom te s kime bi voljela snimiti duet.

Kada vidite Anđu Marić, teško da biste mogli zamisliti da je iza nje šest godina borbe s multiplom sklerozom.

''Moram vas ispraviti, ja se ne borim ja konstantno pobjeđujem i isto tako sam pobijedila i ovo stanje i tako rapidno sam sve bolje i bolje. Evo i sami ste mi rekli kako bolje izgledam u licu, nisam više ispijena tako da ovo je trenutno jedna faza do potpune pobjede'', ispričala je Anđa za IN magazin.

U posljednje četiri godine uspjela je stupanj invaliditeta smanjiti sa sedam na tri.

''Ja sam trebala po prognozama biti najkasnije u kolicima do 2014., a ja sam zapravo sve bolje i bolje tako da jessss!'', govori Marić koja se liječi isključivo prirodnim metodama i meditacijom.

''Naporan rad je to. Jutros sam u pola četiri meditirala sat vremena zato jer je tada visok melatonin i veći je efekt meditacije'', otkriva Anđa metode liječenja.

A da poraz nema šanse kada je Anđa u pitanju, dokaz je i činjenica kako je napisala svoj drugi roman ''Tajna zmajskog mosta''.

''Roman sam napisala zato što smo posljednje četiri godine Gašpi i ja živjeli upravo pored zmajskog mosta i fascinirao me taj most, to je jedini most u zapadnom dijelu svijeta sa zmajevima. Svi su ostali u Aziji'', prepričava.

Nakon dugogodišnje bitke za skrbništvo nad sinom, koje je ipak uspjela dobiti, Gašper danas živi s ocem u Ljubljani.

S bivšim suprugom napokon je izgladila odnos, do te mjere da se u medijima čak nagađalo kako su ponovno u romantičnoj vezi.

''Znate što je definicija gluposti? Kad dva puta ideš napraviti istu stvar i očekuješ drukčiji rezultat. Ja nisam glupa, Primožu zaista želim sve najbolje i u dobrim smo odnosima, sada konačno se ponašamo kao dvoje roditelja koji imaju jedino fokus na dobrobiti njihovog sina i to je fenomenalno tako da ne neću ponavljati stare greške'', iskreno je kazala Anđa Marić.

Dokaz da Anđa ne posustaje je i činjenica da je upravo otputovala u Madrid s engleskim prijevodom svoje knjige. A mi joj želimo da originalnim romanima, kakve samo netko sa zaigranom i iskrenom dušom može napisati, osvoji cijeli svijet.

Što je još Anđa ispričala, pogledajte u video prilogu.