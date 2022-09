Splitska dizajnerica Anamarija Asanović ovog ljeta nije uživala samo u suncu i moru, već je i radila. Ilustracije za novu slikovnicu, suradnja s bratom Antonijem na muškoj modnoj kolekciji, ali i pripreme haljina za slavljenički koncert Doris Dragović, samo su neki od projekata. Kako pronađe vremena za sve aktivnosti, kako je kćerkici Zorki prošao prvi dan škole te kako je uspjela postići zavidnu liniju, otkriva Hrvoje Krolo.

Anamarija Asanović radi punom parom, ovo ljeto priznaje, nije imala vremena za uživanje, iako kaže, svi smatraju da Dalmatinci samo uživaju.



"Mi najmanje vidimo mora iz razloga što nismo ovdje na godišnjem odmoru. Mi tek uzimamo godišnji odmor kad sve ovo završi da se malo odmorimo od tog cijelog radnog tempa preko ljeta. Ali evo vrijeme nam nije poslužilo sad kad smo se mi mislili kupati", izjavila je Anamarija.



Iako možda nije uživala u moru i suncu koliko je htjela, nitko nije mogao ostati ravnodušan kada je Anamarija na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija s plaže. Naime svoju liniju dovela je do savršenstva, 13 kilograma otišlo je u vjetar.



"Moj trenutno najveći problem je što ja još ne primjećujem da sam se dovela u red, haha! I dalje sebe vidim kao jaču. Ne mogu reći da nisam planirala, postala sam sebi teška, u glavi mi je bio đumbus, svašta nešto se tu trebalo popraviti. Valjda sam došla u glavi i tijelu do nekog zasićenja. Dok ne riješiš glavu, ne možeš ni krenut u ovakve neke stvari, kad sam posložila sve, to je jednostavno krenulo", otkrila je dizajnerica.



Uz zdraviju prehranu i redovne treninge, splitska dizajnerica postigla je izgled koji je imala prije trudnoće. U šali nam kaže, kad si zadovoljan sam sa sobom sve ti je drugo lakše. Pa u tom slučaju ni njoj inspiracija nije nedostajalo, muška kolekcija koju je napravila u suradnji s bratom nogometašem Antonijom Asanovićem razgrabila se u rekordnom roku.



"Krenula sam s kupaćima i sad smo završili brat i ja sa cijelom sportsko elegantnom kolekcijom. Mislim da smo dobro ukomponirali tu cijelu priču, tradiciju, druženje, prijateljstvo. Zato su između ostalog nosili tu kolekciju mladi sportaši, moj brat, Jerko Marinić Kragić vaterpolist i isto tako Duje Rađa košarkaš. Htjeli smo spojiti tu našu priču od nogometa, preko vaterpola do košarke", pojasnila je.



Anamarija i Antonio uvijek vole isticati kako imaju zaista lijep bratsko sestrinski odnos i da su jednom drugom uvijek neizmjerna podrška. A to ni ne čudi jer su odrasli sami u stranim državama prateći otac Aljošu dok je gradio nogometnu karijeru.



"Kad bi se nas dvoje posvađali ne bi se imali s kim igrat onda bi se brzo pomirili i onda - ajde ti sad meni poziraj. Dobro nije poziranje, ali bi ja nešto šivala na njemu jer mi je lakše da je živi model. Njemu je uvijek falio neki golman po kome će pucati, tako da sam se ja bacala po tom golu, haha! Ja zahvaljujem u biti majci što nas je tako odgojila da budemo baš prisni", zaključila je.



Uz modne pothvate, Anamarija se upustila i u avanturu ilustiranja slikovnica, već je drugu završila, a u osmišljavanju izgleda likova za priče, najveća joj je inspiracija kćerkica Zorka koja je nedavno krenula u prvi razred.



"Isplakala sam dušu. Dušu sam isplakala što ona kreće u školu jer moja djevojčica više nije mala beba, ona je sad krenula u školu i sad će tako 15 godina ići u školu, haha! Vjerujte da mi nije bilo lako, ali to je sve dio odrastanja novo poglavlje i za mene i za nju, tako da se za sad skroz dobro snalazimo", otkrila je.



Snalazi se modna dizajnerica i u odnosu s pjevačicom Doris Dragović, jer je upravo ova diva hrvatske glazbene scene ponovno poklonila povjerenje Anamariji da joj napravi haljine za slavljenički koncert u Splitu povodom 40 godina karijere.



"Ovaj put spajamo, pošto je ona bezvremenska, sada spajamo novo vrijeme, novo modno vrijeme na nju. Bit će malih pomaka, neće biti klasična Doris nego će biti mali pomak", najavila je.

Koliko je god tajanstvena oko toga kako će Doris izgledati na slavljeničkom nastupu, tako je Anamarija tajanstvena i zagonetna po pitanju ljubavi, no ipak, rekli bismo da je sjaj u očima odaje.



"Definitivno je ljubav pokretač svega, pokretač u bilo kojem segmentu tvog života. Zbog ljubavi želimo i bolje raditi i bolje izgledati i bolje se ponašati i bolje živjeti, nekako te ona nosi", zaključila je Anamarija.



A nadamo se da će upravo ovako sretana i nasmijana Anamarija i dalje zračiti pozitivnom energijom koju nesebično dijeli sa svima oko sebe.

