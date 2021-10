U sklopu Milano fashion weeka splitska dizajnerica Anamarija Asanović prikazala je svoju samostalnu reviju. Dugo sanjani san u slučaju Anamarije napokon je postao stvarnost, prikazati rad u gradu u kojem je i studirala za nju je vrhunac dosadašnje karijere. Kako sada gleda na sve pozitivno što joj se događa u karijeri, je li osjetila ljubomoru u svojem poslu te u kojoj joj je mjeri prezime Asanović pomoglo u ostvarivanju svojeg cilja pogledajte u prilogu In magazina!

"Ja vam taj osjećaj jednostavno ne mogu opisati. Srce mi je bilo ispunjeno na maksimum. Htjela sam što bolje prezentirat sebe i brend i da to bude na najboljem nivou i da to izgleda najbolje moguće šta može. Naravno da je onda uslijedio i stres na najače jer sam htjela baš da to gori sve", priznaje Anamarija.



Ovako se Anamarija osvrće na predstavljanje svoje samostalne kolekcije u sklopu Milanskog tjedna mode. Napominje kako je trema bila tim veća, jer je u talijanskom gradu studirala i naučila sve što sad zna. A kad se prisjeti studenskih dana preplave je lijepe uspomene.



"Studenski život kao u svakog studenta. Krpali smo se svaki kraj mjeseca s tim šta ćemo jest. Bio je veliki izazov, išla sam u jako tešku školu šta se tiče mode jer nisu tek tako puštali da se prođe. Štreber nikad nisam bila, nije da se hvalim time jer više bi voljela da sam bila štreber. Nego sam bila u biti uvijek kampanjac i uvijek sam ja to ma ima vremena, ma ima vremena'', priča Anamarija.



Vremena je u Anamarijinom slučaju uvijek i bilo, modu živi i oduvijek je znala da će to biti njezin posao. U Milanu priznaje prezentirala je svoje najbolje kreacije do sada.



"Ove sam godina dosta koristila američki saten jer je on onako dosta življi, ima taj graciozni sjaj koji automatski diže bilo koji odjevni predmet na neku višu razinu u stilu finijega. Više sam se bazirala na izradu kroja i na malo kompliciraniju izvedbu kroja da bude volumen, da bude gracioznije", priča.



Ove godine splitska dizajnerica slavi 10. obljetnicu svojeg rada, a bolji poklon od predstavljana svojih modela u gradu mode nije mogla ni poželjeti. Priznaje nam, svega se o sebi naslušala tokom ovog desetljeća pa i toga da je uspjela samo zbog toga što ima poznato prezime. No otkriva nam, da na samim počecima kada se natjecala u svijetu mode, Anamarija nije imala svoje prezime.



" Na svim tim natjecanjima su čak zbog prezimena uveli šifre za natjecatelje da ne bi ispalo da mi je otac nešto namjestio. Uglavnom u Zagrebu su uvijek bile šifre pod kojima smo se mi dizajneri natjecali. To u biti nitko ne zna, bila sam jedan put "puž u kućici", u tom stilu je bilo'', priča Anamarija.



S ljubomorom, kaže, naučila je živjeti, jer konstantno se pravdati, smatra - nema potrebe, a i njezini radovi govore umjesto nje.



"Na to više ni ne reagiram ili sam otupila. Prije sam je puno više osjećala i puno više uzimala k srcu, ali sad me nije baš briga. Sad sam se stvarno valjda izgradila da me uopće nije briga šta će tko reći, imam svoj posao i ne diram se u nikoga", zaključila je.



A osim posla ima i ono što joj je najvažnije u životu. Kćerkica Zorka bi mogla krenuti maminim stopama.



" Kad su rekli da djeca brzo rastu, a da mi stojimo na mistu - mi ne starimo nego stojimo na mjestu, stvarno je istina. Iduće godine već kreće u školu. Definitivno joj se sviđa moda i stalno je u nekim krpicama i stalno bi ona šivala, vidjet ćemo", priča Anamarija.



Ali napominje sve će biti njezin izbor. No, ukoliko ima Anamarijin talent i volju ne sumnjamo da će joj se sve želje ostvariti baš kao i mami.

