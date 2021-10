Užurban životni ritam odnosi ono najvažnije - vrijeme za sebe. Masaža, sauna, plivanje u bazenu - samo su neki od načina kako možemo kvalitetno napuniti baterije tijela i uma. Imaju li vremena za ovakav način relaksacije sestre Zaninović te o čemu se najviše govori na eventima, otkriva Anamarija Asanović. Saznajte i u čijem društvu se našla zlatna Matea Jelić, sve pogledati možete u prilogu In magazina.

Saune, bazeni, masaže, samim pogledom već možemo uživati u mislima. Odmor do stresa i užurbanog načina života svima nam je potreban, jer jedino na taj način možemo tijelu ali i umu donijeti mir. Ponekad sebe stavljamo na posljednje mjesto što nikako nije dobro. Malene trenutke uživanja svi si trebamo priuštiti.



"Saune, malo opuštanje, mir, masaže, bazeni, hladni - topli. To je na neki način dobar oporavak. To smo koristile i radujemo se wellnessu i kad god odemo na putovanja i kad imamo priliku biti u nekom hotelu često gledamo ima li hotel wellness jer to nas stvarno raduje", priznaje Ana zaninović.



"Mogla bi se masirati od 0 do 24. Da se stalno nešto pipka po meni i to mi je super. Posebno volim relaksirajuće masaže sa aromaterapijom'', govori Anamarija Asanović.



"Ja se baš ne opuštam, imam po dva dana odmora i onda ništa ne radim i odem u rijeku i zaledim noge i oporavak napravim što je bolje moguće. Imam fizioterapeuta i dam sve od sebe ali ovo će sad bit korak naprijed.", kaže Matea Jelić.



Iako možda nema vremena za odmor, Matea Jelić uspjela je doći na ugodno splitsko druženje jer kaže, nedostaje nam svima ovakih okupljanja. No nije došla sama, društvo joj je pravio kolega Toni Kanaet pa se postavlja pitanje jeli se probudila stara ljubav?



"Ima on curu, mi smo prijatelji i super smo i on je predobar. Ma i Sandro Deak je tu tako da nismo sami'', objasnila je.



A vremena samo za sebe uhvatile su i mlade mame Anamarija, Lucija i Ana.

Ana je iznenadila sve kada je nedavo izišlo u javnost kako je njezinom četverogodišnjem braku došao kraj, kaže, tako je trebalo biti.

"Hvala Bogu svi smo živi i zdravi, život ide dalje i veselim se svemu što dalje dolazi.", zaključila je.



Kao i u svemu pa tako i u ovom teškom razdoblju za Anu, najveću podršku dala joj je Lucija.



"Imam nju pored sebe, ima savršen život i savršen brak i kad gledam nju naravno da i dalje vjerujem u ljubav i da to želim sebi upravo to šta ona ima'', priznala je Ana.



A ljubav u zraku se osjetila i na splitskom druženju što je samo dokaz koliko su nam nedostajali ovakvi susreti.

