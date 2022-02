Gotovo 700 tisuća ljudi pratilo je prvu epizodu nove serije Nove TV "Kumovi", a drugu još i više, čak 750 tisuća. Jednu od glavnih uloga ima Ana Uršula Najev, koju gledamo u ulozi Luce, a ovoj splitskoj glumici to je prva velika televizijska uloga. Kako se snašla u Zagrebu, što misli o tome da joj govore kako je zanosna te o svojoj glazbenoj karijeri, razgovarala je s Dijanom Kardum.

Iako ima tek 24 godine, glumica Ana Uršula Najev okušala se već na filmu, u kazalištu, a sada je došao red i na male ekrane. Gledamo je kao pravednu, tvrdoglavu, ali prilično strastvenu liječnicu Luce u seriji "Kumovi".



"Atmosfera je odlična, tako da i ti neki teži uvjeti nisu problem. I sad mi je ono. Najsretnija sam kad radim, sad više ne znam što bih sa sobom ako slučajno imam slobodno popodne", priznaje Ana Uršula.



Zbog svoje prve velike televizijske uloge rodni je Split zamijenila Zagrebom.



"Prvi dan kad sam se uselila, skužila sam da živim u istom kvartu kao u Splitu. Tu mi je pazarić, tu mi je birtija, imam kvartovske redikule, imam bakice, imam cvjećaru, imam pekaru imam sve. Blizu mi je posaa, ne znam super mi je, tu su mi neki dragi ljudi s kojima sam i studirala, Jagoda, Konstantin iz serije, to su sve moje kolege s klase", otkrila je glumica.

Iako s Luce ima neke sličnosti, jedna stvar sigurno im nije zajednička.



"Ja ne joggiram, mrzim trčanje, to mi je možda u top tri najmrže stvari u životu. Cijeli život se bavim nekim aktivnostima, bio to ne znam ples ili bilo koji drugi oblik treninga, ali trčanje baš nije moj đir", priznaje.



Zato je Ani Uršuli uz glumu velika ljubav glazba. Za vrijeme karantene došla je na ideju da napravi projekt, kojim bi odala počast neprežaljenoj pjevačici Amy Winehouse.



"Čini mi se da lagano, da će splasnit ova cijela situacija sa pandemijom, toplo se nadam. Radi se o projektu For Amy. To je bio hommage Amy Winehouse, povodom obljetnice njezine smrti, to je stvarno bia jedan lijepi rekla bih glazbeni događaj jer ja sam tu uvrstila i neke priče o njenom životu i neke priče o nastanku nekih pjesama i kompilacije nekih pjesama koje su je obilježile", otkrila je.



Zbog svega što je dosad radila, ovoj Splićanki često daju epitet ''zanosna''.



"To doživljavam kao kompliment, nije da se zanosim time. Pričale smo maloprije, to je u Splitu stvarno, mi smo takav mentalitet, takav temperament da, nema tu puno nekog uzdizanja u nebesa. Bio je Jordan ovo ljeto, šetao je na Matejušci, normalno. Da prođe, bilo tko... Naravno da je lijepo primit kompliment, ali ne znam, ujutro kad se probudim ne pomislim da sam zanosna, nego da mi treba kava", priznaje Ana Uršula.



A hoće li biti zanosna i kao Luce, ne propusitite pratiti u novim epizodama serije Kumovi od ponedjeljka do četvrtka u 20:15 na Novoj TV!

