Spomen otoka Brača našoj violončelistici Ani Rucner izmamit će osmijeh na lice. Osim što ondje godinama ljetuje, u bratovu se masliniku okušala i u branju. A sada je tom čarobnom otoku odlučila i zasvirati. U suradnji s turističkom zajednicom nastala je "Bolska rapsodija", a o čemu se radi, ispričala je ekipi IN magazina.

Svatko od nas ima mjesto koje mu budi posebna sjećanja, mjesto kojem se uvijek rado vraća. Za našu violončelisticu Anu Rucner to je otok Brač.



"Prije svega ja sam Bračanka u smislu da posljednje 32, 33 godine ljetujem na Braču, cijela moja obitelj, i jako volim taj otok", otkrila je violončelistica.



Tom se otoku vratila još jednom. Ovaj put zahvaljujući projektu nastalom s Turističkom zajednicom općine Bol pod nazivom "Bolska rapsodija s Anom Rucner". Cilj ovoga projekta aktivna je promocija Bola u sedam kratkih filmova koji prikazuju sve ljepote otoka Brača.



"Tu se nalazi Zlatni rat s Beethovenovom Odom radosti, pa sam se popela na Vidovu goru da se vidi dolje pogled na Bol, gdje sviram A la Turcu od Mozarta. Onda sam uzela Mjesečevu sonatu i sjela na jedan preslatki brod našeg prijatelja Popića. To je jedan krasan čovjek iz Bola i on je mene vozao svuda okolo", otkrila nam je Ana.



Ana je ovog ljeta postala i prva ambasadorica zaklade "Otok Brač - negdje između mora i zvijezda". A zahvaljujući snimanjima otok je imala priliku još bolje upoznati.



"I kad sam radila fotografije s gospodinom Barilom prije koji mjesec ovo ljeto, pa me vodio u podzemne špilje, u podzemlja bračka, bila sam recimo u Miljeri, to je rudnik bitumena", prisjetila se.



"Ja ustvari razmišljam koliko toga ne bih probala u životu da nisam glazbenik koji ima želju snimiti video na nekim ludim lokacijama u nekim nepredvidivim situacijama. Vjerojatno ne bih sjela na konja da to nisam zamislila u jednom od svojih spotova i onda sam naučila jahati. Sad sam ponovo sjela na konja u vodi, što je druga disciplina i moram reći da je u jednom času bila dama u pitanju i nisam joj se baš dopala, pa me jednostavno bacila u vodu", priznala je Rucner.



Poznat je Brač i po svojim maslinama. O njihovoj kvaliteti ne treba puno govoriti. Iskustva u tome ima i sama Ana.



"Moj brat ima krasno imanje, nekakvih 70-80 maslina. Moram priznati da sam prije dvije godine gotovo pola obrala sama. Tako mi je pasalo, baš je bio neki poseban gušt. Bila je plodna godina i imam iskustva. A ono ulje koje smo dobili... Tko god je probao moje ulje, kaže: 'Ajme kako je fino!'", pohvalila se Ana.



S ljepotama Brača, maslinama i Hrvatskom upoznala je obožavatelje i u dalekoj Kini. Iako je ova godina bila prilično izazovna, ljubav naše violončelistice i te daleke zemlje nije nimalo izblijedjela. Obožavatelji je ondje s nestrpljenjem očekuju.



"Možda mjesec dana bilo je silencio stampa u komunikaciji s Kinezima i s menadžmentom. Onda smo sjeli, napravili plan, došli smo k sebi i počeli jako puno raditi online, male kampanje, videa, skupljati fanove, komunicirati s ljudima. Jer u Kini je jako velik broj ljudi i ako te nema možeš nestati kako si i došao i zapravo kroz ovih šest mjeseci sam puno toga napravila", ispričala je.



Bude li sve išlo po planu i budu li mogućnosti usred ove pandemije budu dopuštale, Ana će se u Kinu uputiti na dva mjeseca. A tijekom praznika društvo će joj praviti i sin Darijan.



"Teško se odvojiti, ne mogu ja otići na ne znam koji period izvan svoje zemlje, ostaviti svoje dijete, ali ako je u pitanju egzistencija, ako moraš, onda moraš. Hvala Bogu da je bivši suprug jako dobar otac i prijatelj da može pomoći i preuzeti tu odgovornost", kazala je violončelistica.



Na sina, koji je sada već osmaš, Ana je posebno ponosna.



"Pa, moram priznati, nakon online nastave krajem prošle godine školske godine, tad je moj sin bio sedmi razred, da sam stvarno iskusila puno toga što nisam znala uopće da ću ikad što se tiče školstva. Jako sam na njega ponosna jer je bio uporan i vrijedan. Pratio je on mene i ja njega i vrlo je uspješno završio sedmi razred. Evo, sad u osmom, što je isto zadnji razred pred srednju školu, baš smo u tijeku, imamo super ocjene, još uvijek škola se razvija normalno", pohvalila se ponosna mama.



Nadamo se da će se tako nastaviti i da će svi školarci ovu godinu provesti u školskim klupama, a ne pred ekranima.

