Početkom godine tenisačica Ana Konjuh polako se vraćala na teniske terene nakon četiri operacije lakta. I upravo se počela oporavljati od najtežih trenutaka u karijeri, no uslijed krize ponovno se morala oprostiti s treninzima. Je li razmišljala o tome da odustane od svega te vidi li se na teniskim terenima i nakon što jednog dana postane majka, otkrila je Ani Veli.

Nakon operacije od koje se neki nikad ne oporave, Ana je napokon stigla nadomak povratka na svjetsku scenu.

"Bila sam pri kraju priprema rehabilitacije ali se sve promijenilo zbog novonastale situacije nažalost. Obeshrabrujuće je ali ne samo meni ali nije samo meni nego i svim sportašima i ljudima koji ne mogu imati svoje živote kakve imaju inače. Mislim da je dosta teško nastaviti i ostati pozitivan u svemu ovomu ali mislim da je to najvažnije što trenutačno možemo. Jesam li ikad razmišljala odustati pa nisam nikad bila na korak od odustajanja ali ne mogu reći da nije bilo par misli u nekakvim teškim trenucima pred operaciju, gdje u principu preispituješ sebe i sve što možeš preispitivati. Mislim da smo se svi našli u takvim nekakvim situacijama", zaključila je Ana.

Ana svaku pobjedu posvećuje sestri koja se oporavila od teške i rijetke bolesti. Obitelj zato osobito strepi za njezino zdravlje.

"Mislim da mama drži sve pod kontrolom i nema zezanja. Ne pušta je previše vani da ona obavlja sve što može, mislim da nikome nije svejedno ako ima težak slučaj bolesti u prošlosti od obitelji i ako imate starije osobe doma, mislim da svi strahujemo da se ne bi netko zarazio", objasnila je.

Ova izolacija teško joj pada, kao i njezinim kolegama, jer poznato je da su tenisači stalno na putu.

"Imamo svi previše energije i u stvari ne možemo stajati u jednom prostoru predugo ali trebamo se svi naviknuti na ovo pokušati izvuči ono najbolje što možemo, neku zanimaciju novu naći i otkriti možda neke talente koje imamo. Čula sam se s par cura s tura da vidim kako provode ovo slobodno vrijem,e koje u stvari priželjkujemo, ali mislim da su sad već svi malo nervozni, koliko će ovo sve trajati jer mislim da nitko nije mislio da će se u ovako ozbiljnu situaciju ovo sve pretvoriti", priznala je Ana.

Svjedoci smo kako se brojne tenisačice vraćaju u formu i osvajaju turnire nakon što postanu majke, a evo što Ana misli o takvoj mogućnosti.

"Nije lako biti vrhunski sportaš i igrati na visokom nivou i još imati dijete doma o kojem moraš brinuti i obitelj, tako da kapa im do poda svima. Htjela sam uvijek odvojiti te nekakve dijelove svog života, da završim karijeru kako bih ja htjela i nakon toga se posvetiti obitelji, djeci sto posto koliko mogu. Ali nikad ne reci nikad, to sam naučila u životu, nikad ne znaš što ti život nosi, što te čeka", izjavila je.

"Nakon što se 2016. godine plasirala u četvrtfinale US opena, od nagradnog fonda ostvarila si je veliku želju i kupila luksuzni automobil. S obzirom na to da je to ostvareno, evo što bi napravila da osvoji Grand slam.

"Nemam ništa na pameti da bih sad rekla ali mislim da je to dobar problem. Eventualno bih htjela svojim roditeljima nešto ili kupiti ili dati jer jednostavno bih htjela vratiti im za sve ono što su oni uložili u mene, kroz cijeli moj život i karijeru, tako da ako se ikad nađem u takvoj situaciji mislim da je to ono što bih htjela napraviti", zaključila je Ana.

