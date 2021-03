Popuštanjem mjera život se vratio i u kazališta. Iako ne u obujmu na kakav su navikli, glumci su ipak sretni što ponovno nasuprot sebe mogu vidjeti publiku. Gradsko kazalište mladih u Splitu predstavilo je novu predstavu "Psi, pare, pištolji" i oduševilo sve prisutne. Jednu od glavnih uloga ima i glumica Ana Gruica Uglešić, koja je uz pomoć kolega na sceni prikazala kako izgledaju muško-ženski odnosi. Tko je bodrio iz prvog reda, kako ona gleda na vječitu temu muško-ženskih odnosa, otkriva Hrvoje Krolo za IN magazin.

Briljantnom predstavom koja je nastala kao spoj Čehovljevih komedija "Medvjed" i "Prosidba", nastala je predstava "Psi, pare, pištolji", koja od početka do kraja publiku drži zainteresiranom, ali i nasmiješenom.



"Ja mislim da je ljudima više navrh glave i korone i ostanka u kući. Svi su željni zabave i smijeha. Pogodili smo nekako nišu, upravo ono što ljudima treba, da se dobro nasmiju, a da ipak se neke stvari promisle u ovom slučaju vezano za muško-ženske odnose", smatra Ana Gruica Uglešić.



"Imamo dozvolu od tih 25 ljudi koliko po našim gabaritima može stati ali to je nebitno, svaki je gledatelj vrijedan, pogotovo u ovoj situaciji kad je sve izokrenuto. Redatelj Ivan Plazibat šalio se da novo normalno zahtijeva novo duhovito, pa smo to sve prenijeli da je ova predstava donijela i neke stvari kojima se smijemo, a možda im se ne bismo prije smijali jer ima elemenata koji se vežu i na današnju situaciju", kaže Ivo Perkušić, ravnatelj GKM-a.



U odličnoj glumačkoj postavi ističe se glumica Ana Gruica Uglešić, koja je utjelovila lik strastvene udovice koja pokušava odoljeti zovu nove ljubavi, a na humorističan se način prikazuju muško-ženski odnosi.



"Jedna tužna udovica koja žali za svojim mužem, ali ne tako dugo. Bilo je puno modernih elemenata i to će sigurno ostati u predstavi i za buduća vremena, tako da i kad potpuno zaboravimo, nadamo se jednoga dana na ovu koronu, to će biti jedan mali, sitni podsjetnik", objašnjava Ana.



Neiscrpna tema koja se dotiče muško-ženskih odnosa u predstavi je prikazana na sasvim stvaran i realan način. U stvarnosti što se tiče Ane, ona ističe, da je ipak po pitanju tih odnosa malo, kako kaže, staromodna, barem po pitanju tko kome treba prvi prići.



''Zanimljivo je to da bi svi rekli u mom slučaju da sam ja ta koja je hrabrija, međutim ne, tu sam old school. Ipak volim da muškarci prvi priđu. Tako je bilo, mislim neće tako i ostati jer ne treba mi više, ne prilazite mi'', šali se glumica.



Dokaz tome je Boran, koji je svoju suprugu bodrio iz prvih redova. Ana kaže da su si oni oslonac i podrška u svemu. Priznaje da nema nervoze što je on u publici, ali...



"Bila je i svekrva, što je možda i veća trema nego kad je muž, i mama i sestra. Ali već je ovo peta, šesta, premijera otkad smo skupa i to je kod nas već postalo rutinerski.", kaže glumica.



Predstava "Psi, pare, pištolji" zaista je nešto što će vas odvesti u svijet smijeha, gdje će se na trenutak možda zaboraviti svi problemi koji nas okružuju.

