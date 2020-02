Nakon dva mjeseca od rođenja sina, Ana Čagalj, supruga popularnog Jole, samo za IN magazin otkrila je kako se osjeća, koja je tajna njezine vitke linije, kako na sina jedinca gleda otac i na što se još nije privikla.

Nakon tri prekrasne djevojčice u obitelj Čagalj stigao je sin Ivan Luka. Iako su pjevač i supruga Ana uvijek govorili da žele veliku obitelj, ni oni se nisu nadali da će se to i ostvariti. Nakon dva mjeseca od porođaja Ana je u top-formi:



"Ja bi svakoj ženi poželjela takav porod, sve je prošlo kako treba. Bebica je super, dobro jede, napreduje, ne plače, samo zakenjka kad je gladan. Već se počeo i smijati, baš guštamo'', priča Ana.



S posebnim sjajem u očima Ana priča o sinu Ivanu Luki. Porod je bio lak, a trudnoću gotovo da nije osjetila. No prisjeća se anegdote iz osmog mjeseca trudnoće kada je kćeri vodila na koncert Ariane Grande u Beč.

''Govorili su mi gdje ću u osmom mjesecu trudnoće u Beč autom, kao neće me pustit preko granice. Ja sam rekla da idem ako se dobro osjećam. Bili smo četiri dana, sve smo vidjeli što treba vidjeti, djeca su guštala. Ja sam se vratila i šalila se kao - eto, vidite da nisam rodila, ali svi su mi napravili paniku kao ti nisi normalna. Kažem, ja sam guštala u trudnoći, nikakvih problema nisam imala", rekla nam je.



Na splitskom sajmu vjenčanja Ana je već sedmu godinu zaredom zadužena za dječju reviju. To što je nedavno rodila nije ju spriječilo da se i ove godine primi posla. Svi koji su je vidjeli na sajmu ostali su zatečeni njezinom vitkom linijom:



"Ja sam se u trudnoći udebljala 6 kila, možda mi nitko ne vjeruje, ali istina je, a jela sam sve kako treba. Normalno, ni više ni manje. Beba je bila 3300, kad sam rodila, bila sam još u minusu 2 kilograma'', objasnila je.



Nakon tri djevojčice Ana se trebala priviknuti da od sada u obitelji imaju i malog princa. Ponosni tata Jole svog mezimca ne pušta iz vida. Kad je na putovanju, druže se preko videopoziva:

Uz roditelje i sestre Ivu, Emu i Tiju, maleni Ivan Luka mogao bi dobro iskorištavati činjenicu da je u središtu pozornosti:



"On je već na tom putu da bude razmažen pa ćemo sada vidjeti. Mislim da hoće malo biti. One su mi već nekako velike i on je meni više ko igračka, ne doživljavam ga ko bebu, pa ljubi, pa grli, tako da mislim da će biti malo razmažen."



Jedno je sigurno - ljubavi mu neće nedostajati.

