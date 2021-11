Još jedna splitska modna priča obilježila je svoju obljetnicu. Naime, modna dizajnerica Ivona Glavaš predstavila je novu kolekciju, ali i proslavila rođendan svojeg brenda. Što je u kolekciji jesen/zima pripremila za svoje obožavateljice, koje su dame iz javnog života podržale njezin rad te osjeća li se u zraku da nam stižu blagdani, pogledajte u prilogu In magazina!

Prije sedam godina modna dizajnerica Ivona Glavaš odvažila se zaploviti modnim svijetom. Studeni je mjesec u kojem uvijek slavi svoj dizajnerski rođendan, ali i predstavlja novu kolekciju jesen-zima.



"Prevladavaju pastelne boje i neizostavna crna, znači i dalje sam vjerna svojim ne bojama. Krojevi su malo drukčiji od svih do sada, više nemamo puf rukave, nemamo volane. Imamo te jednostavnije linije koje i dalje naglašavaju ženstvenost, profinjenost i eleganciju, a s jednom jednostavnijom notom.", priča Ivona Glavaš, modna dizajnerica.



Nova je kolekcija prilagođena vremenu u kojem se nalazimo. Ivoni je fokus bio na iskoristivosti odjevnih predmeta u svakodnevnom životu. Poslovni sastanci, obavljanje dnevnih aktivnosti, nešto je čemu je dala prioritet. No i u ovoj kolekciji se može pronaći pokoja haljina za noćni izlazak.



"Moj Hrvoje zamisli kad sam u podne izašla iz kuće ovakva, ljudi idu na misu - susjedi, a ja izlazim u večernjem izdanju sa čizmama kao da idem u disco. Bilo je neobično", priča Renata Lovrinčević Buljan, fitness trenerica.



Neobično je bilo sresti i Anu Čagalj, naime, ova rado viđena dama uzela je malo odmora od javnih okupljanja.



"Znaš što četvero djece dosta obaveza sa sobom nosi tako da čisto radi toga, a možda sam i ja postala malo lijena pa mi se malo ne da. Prvo kad znam da se moram spremat, nije mi drago, ali evo kad dođem onda ne bi išla kući'', smije se Ana.



U obitelji Čagalj, Ana drži sve konce u rukama. Kaže, iako je to čini neizmjerno sretnom, katkad je itekako izazovno.



"Iva je najstarija, ona je u pubertetu, a on je mali bebač koji će sad dvije godine. On bi u park, ona bi vanka pa moraš iako ti se spava nju čekati navečer da dođe kući. Legla bi s njim, ali ne mogu jer nju čekam na kauču i brojim joj minute do 11 sati jer do tad može. A onda imamo jednu koja je predpubertet, a mala je ušla isto u pubertet jer je vidjela ove starije. Tako da je kaos imamo sve generacije ali snalazimo se'', šali se Ana.



Studeni je mjesec u kojem se intezivnije počinje razmišljati o blagdanskom ugođaju Božića. Svjećice, kuglice, ukrasi kod naših poznatih dama već su uvelike jedna od glavnih preokupacija.



"Budući da puno vremena sad provodim kući, zbog ove pandemije mi prati i društveni život tako da mislim da ću ranije okititi bor. Čisto eto iz dosade i da malo sebi uljepšam prostor tako da mislim da će mi ove godine Božić malo duže trajati. Živim sama tako da taj bor i sve okitim za svoj gušte, a ne za društvene mreže ili nekog drugog", objasnila je Andrea.



"Spadam među one koji odmah na početku 12. mjeseca raspakiraju bor. Uvijek volim osvježiti s nekim novim nakitom - obožavam estetiku pa se to odražava i na mom domu od bora do ukrasnog kušina.", priča Renata.



Ovo što nam je sigurno pred vratima, jest vrijeme u kojem, unatoč niskim temperaturama, osjećamo najveću toplinu. A upravo je tako bilo i na splitskom druženju uz osmijeh, zdravicu, ali i želju da se svi što prije ponovno okupe.

