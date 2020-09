Odlazimo u svijet sevdaha Amire Medunjanin. Naša ekipa bila je na predstavljanju njezinog novog studijskog albuma u Zagrebu, tom prilikom Amira je i zapjevala, a kad ona pjeva nitko ne ostaje ravnodušan. Našoj Juliji Bačić Barać ova talentirana pjevačica otkrila je zašto se preselila u Istru, kako provodi slobodno vrijeme i zašto se smatra punkericom u duši.

"Svirajte mi tiho, tiše" samo je jedna od pjesama s kojima Amira Medunjanin publiku uvodi u svijet "kafanske muzike" na svom novom studijskom albumu nazvanom "For him and her".

Riječ je o albumu posvećenom hitovima Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić, a već sad njegova vrijednost prepoznata je i na svjetskim top ljestvicama. "Na World music chart Europe ta nekakva europska top lista za world music je na prvom mjestu što je genijalno", rekla je Amira.

Zovu ju kraljicom sevdaha jedinstvenih vokalnih sposobnosti, a na takve se epitete nikad nije naviknula. "Laskanje godi, ne mogu lagati, ali nekad mi bude neprijatno, nekad ne znam na koji način da reagiram, ne znam što da kažem. Nema zvijezde, zvijezde su one gore na nebu, moja porodica se svojski trudi da mi to pojasni meni je to super", ispričala je pjevačica.

Upravo s obitelji posebno je vezana i zato nakon svakog koncerta: "Prva stvar što uradim je da sam sa porodicom, da sam s mamom, s tatom, s bratom, sa sestrom, s mužem. Roditelje jako poželim, oni mi najviše fale kad sam na putu", istaknula je Amira.

S njima provodi i svaki slobodan trenutak. "Odemo negdje na izlet ili sjedimo u vrtu, ono kuhamo ručak, ja se zavirim u mamin vrt ako vrijeme dozvoljava, ako ima povrća nekog da se okopa, to volim, to uživam, onda joj cvijeće pazim i mazim kod mene to je moj privatni život", otkrila je.

Amirini roditelji žive u njenom rodnom Sarajevu, a prije nekoliko godina ova diplomirana ekonomistica sa suprugom se preselila u Umag. "Ja volim ta mala mjesta, volim Istru jako i Istra mi je nekako mir, nema gužvi i volim unutrašnjost Istre. Motovun, Buje, Bale, fascinirana sam nazivima mjesta u Istri. Nedavno sam bila u mjestu koje se zove Sveti Petar u Šumi, morala sam otići tamo", ispričala je pjevačica.

Osim Istrom, fascinirana je i mladim pjevačkim snagama na našoj sceni. "Sviđa mi se energija Mije Dimšić, ona mi je super, totalno posebna, drugačija, baš posebna i drugačija. Volim Marka Tolju, to sam mu rekla i osobno mislim da je Michael Bubble mala maca za njega defintiivno", rekla je Amira.

A privatno kaže ona je punkerica u duši koja sluša: "Muziku novog vala, Azra, Štulić, Miladin Šobić. Ja volim sve što mi dotakne dušu, ne znam, da li to bila međimurska prekrasna 'Vehni vehni fijolica', čak imam jednu pjesmu koju su napisali Vladimir Kočiš Zec i Leonard Baksa. Napisali su 'Oj Meglica', znači sve ono što me takne", istaknula je.

Ljubiteljica je dobre glazbe, ali i tetovaža od kojih joj je najdraža ona na zapešću, a znači ljubav. "Ne piše made in China ili nešto slično, ima dosta ljudi koji kao naprave tetovaže pa ne znaju što je. Ovo sam provjerila čak s Japankom, jednom pijanisticom iz Bostona", rekla je Amira.

Otkako je počela pandemija obavezan dodatak oko ruke ili na licu je i maska. "Koliko god me netko, a daj što to radiš, ja nosim, zbog svojih kući, najviše zbog njih, zbog roditelja, prijatelja, starijih i tako dalje", naglasila je.

Nakon ove po svemu neobične godine, europske, ali i svjetske pozornice čekaju kad će ponovno osjetiti sve one emocije koje Amira donosi pjevajući.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.