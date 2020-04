Malo pitoreskno mjesto u Istri posljednjih je dana poznato ne samo po prekrasnom pejzažu, idiličnim konobama i prostranim vinogradima, već, nažalost, i po koronavirusu. Naime, Brtonigla bilježi prvog preminulog od virusa u Hrvatskoj. Upravo ondje svoje izolacijske dane provodi Amir Kazić Leo. Nedavno je bitku s koronom izgubio i njegov drugi prijatelj. Pjevač nam je stoga otkrio kakvo je stanje u Brtonigli, kako provodi izolacijske dane te strahuje li od korone.

Iako dane provodi uglavnom radeći oko kuće i kuhajući, Leo je odvojio nekoliko minuta i za nas.

"Dobro sam. Karantenu, to jest izolaciju, kako se već zove, provodim u Istri, u Brtonigli, supruga i ja i naš psić Trixie. Tu smo došli 10. ožujka obaviti nekoliko sitnica i tu nas je, eto, sve ovo skupa zadesilo", otkrio nam je Leo.

To malo mjesto u Istri ovih će dana biti upamćeno po tome što je zabilježila prvi smrtni slučaj od koronavirusa.

"Da, nažalost, Brtonigla je bila, takoreći, epicentar korone u Istri. Tu je puno zaraženih, ja mislim da je Brtonigla imala nekih 12, nažalost, i prvi preminuli je moj prijatelj Nino", rekao je pjevač.

No kao da to nije bilo dovoljno, Leu je korona nedavno uzela još jednog prijatelja.

"Nedavno nas je napustio moj dobar prijatelj Željko Lapec, s kojim sam prijatelj već nekih 25, 26 godina. Kako se obično svako toliko čujemo, onda sam ga nazvao, znam da je bio u Austriji, pa se vratio iz Austrije i ja sam ga nazvao, da vidim kako je, i kad mi se javio, jedva je govorio. Onda mi je objasnio da je, kako se vratio iz Austrije, najvjerojatnije dobio koronavirus. Bio je doma, imao strahovito teške bolove, rekao je kao da u plućima ima dvije-tri kile smrskanog stakla, i kad udiše, da ga to probada i da ga boli. I supruga i kći, sve troje su bili pozitivni. Nažalost, nije izdržao, napustio nas je, tako da je to već, eto, druga osoba koju osobno znam koja je preminula od korone", ispričao nam je Leo.

Ipak, mjesta za paniku nema.

"Pa, nije me strah. Moram istaknuti da su ovdje ljudi to jako, jako ozbiljno shvatili i odmah se povukli u svoje domove, zatvorili se u svoje domove i poštovali su tu karantenu i izolaciju", otkrio je.

Njemu to, kaže, ne predstavlja problem jer je jedan od onih koji voli provoditi vrijeme doma sa suprugom.

"S obzirom na to da supruga uvijek nešto voli raditi i raduckati, nađe mi posla, da mi neke zadatke koje ja obavljam, uvijek je neka mašina, šarafciger u džepu stalno i stalno se nešto premješta, šarafi i dotjeruje. U međuvremenu smo, naravno, i uživali, bili smo skupa, kuhinja, ručkići, dosta lijepog vremena je bilo, pa smo puno vremena i u dvorištu provodili", izjavio je Leo.

No dodatnog mu posla ovoga puta nije našla samo supruga Biba, već i estradna kolegica. Tko bi, osobito u ovakvim vremena, odbio Seve Nacionale?

"Eto, nedavno smo Severina i ja snimili ponovno duet 'Kreni', malo ga osvježili iz ove naše kućne radinosti i ljudima se to jako, jako dopalo. Baš sam sretan i ponosan zbog toga jer smo to nekako spontano napravili i odlično je to upalilo", zaključio je Leo.