Amir Kazić Leo publiku je osvojio novom pjesmom "Hoću", u kojoj su mnogi prepoznali dobri stari zvuk njegovih najvećih hitova. Kada je poznati glazbenik patio u ljubavi, kakve su mu ispade priredili bračni partneri njegovih obožavateljica te koja je tajna uspjeha njegova više od tri desetljeća dugog braka, zna Anja Beneta.

Ovako zvuči kad snage udruže jedan od najvećih zavodnika na domaćoj sceni Amir Kazić Leo i lijepa srpska glumica sa slovenskom adresom Mina Manojlović. Dok su iz njegova kreativnog vrela potekle note, Mina je zaslužna za verse Leova novog singla "Hoću".

"Žena koja sluša Lea, koja voli Leove pjesme, jedne prilike je rekla da bi se okušala pišući neke tekstove. Tako da sam joj ja poslao neke melodije i ona je to jako promptno i brzo napisala i vratila", otkrio je Leo.

"Hoću" neodljivo podsjeća na Leove najveće hitove s početka karijere. Njegova vjerna publika baš zato dočekala ju je s oduševljenjem. Mnogi su se prepoznali i u intrigantnim ljubavnim stihovima.

"Svidio mi se tekst odmah na prvu, zato što mogu čak reći da sam to ja. Skoro u svakoj mojoj pjesmi ima negdje malo autobiografije. Naravno, svi smo mi proživjeli te neke takve situacije, nebitno kad", zaključio je.

Zahvaljujući Mininim stihovima i u novoj pjesmi ispao je patnik, a više nego zanimljivu ulogu, Leu je namijenio i redatelj videospota.

"Kaže on, uzmi si garederobu koju ti misliš da treba, i samo da ti kažem u ovom spotu ćeš ispasti papak. Ja kažem kako, zašto? Kaže, a ono, tako sam ja to zamislio. Kad čovjek sjedi na dvije stolice, obično ostane bez ijedne. Tako da sam eto u spotu ispao papak, hahaha", otkrio je Leo.

Na svu sreću, u stvarnom životu je u ljubavi itekako sretan. Sa svojom Bibom bračnim vodama uspješno plovi već više od tri desetljeća.

"Ljubav, ljubav je najbitnija. Kad voliš nekog onako iskreno, kad ga voliš onda ništa nije teško, ništa ti nije problem", smatra pjevač.

Iako slovi kao uzoran bračni partner, Leo ipak priznaje da njegovoj Bibi nije uvijek bilo lako.

"Ja mojoj Bibi mogu reći, hvala joj do neba, jer ipak je i mene trebalo trpiti , trebalo je trpiti ta moja izbivanja. Ja sam stalno bio u društvu prekrasnih žena, misica, ovakvih, onakvih, i trebalo je to podnijeti. Treba biti stvarno jaka osoba, ja ne znam kako bih ja to podnio", priznao je.



No zato je u bogatoj karijeri podnio ispade brojnih obožavateljica. No bilo je i onih kad su u glavnoj ulozi bili i pripadnici jačeg spola.

"Ima priča da se nekad čak muzževi jave. Ono, što ti ovo i ono, međutim, to je ta ljubomora, kad nečija supruga gleda spot i kad uzdahne ili kaže neki dobar komentar, onda se znaju muževi buniti zbog toga i neprimjereno reagirati", otkrio je Leo.

