A sad jedna eksluziva. Amir Kazić Leo samo u In Magazinu predstavlja svoju novu pjesmu koja će tek zaploviti radijskim eterom. Jedan od najvećih šarmera na domaćoj sceni našoj Anji Beneti otkrio je i od koje je poznate dame dobio najšarmantniju odbijenicu, ali i zbog koga je morao potražiti pomoć policije. Za nekoliko trenutaka doznajte i tko je njegov najveći kritičar.

Ako ste pomisli da Amir Kazić Leo i dalje pati za bivšom, iako je u braku, u velikoj ste zabludi. Jedan od najvećih zavodnika na domaćoj sceni za ljubavi iz prošlosti ipak ne tuguje u stvarnosti, već u novoj pjesmi "Dan po dan", za koju je note napisao Branimir Mihaljević. Nastavak je ovo uspješne suradnje započete još davne 1997. godine na Leovu prvom albumu.

"Bez obzira radili sad ovaj album ili ne, uvijek je Brna tu kad trebam neki savjet, kad trebam neko mišljenje da mi kaže štp misli. Cijelo vrijeme smo ostali dobri i jako sam sretan zbog toga jer rijetkost je danas da ljudi traju toliko vremena. Jer smo zasnovali taj neki zdravi odnos na jednoj čisto, čisto ljudskoj osnovi", izjavio je Amir.

Pjesma čije stihove potpisuje Antonija Šola, pravi je zabavnjak. I jednostavno mami na plesni podij.

"Kad smo radili demo pjesme, Branimir šalje video gdje njegova punica pleše uz tu pjesmu i kaže da je to najbolja pjesma moja u karijeri. Ja kažem, ajde super", otkrio nam je pjevač.

Dok sa svih strana desetljećima stižu pohvale za njegov rad, Leo priznaje da najvećeg kritičara ima u svoja četiri zida. Suprugu Bibu.

"Dosta pjesama je naravno popljuvala, samo što izleti nekad pred rudo, a onda poslije kaze, ipak je to ok. Njoj ništa ne valja. Kaj ti je ovo? Kaj ono? I nema dlake na jeziku nikad. Ona je kao osoba takva, ona kaže što misli, kaže u facu, što je i dobro da ne mora nikome govoriti iza leđa", otkrio nam je.

No neki su ipak govorili Leu iza leđa. Iako su ga tračevi tipa da je Čolićev sin ili pak homoseksualac dobro nasmijali, zbog tvrdnji jedne sumanute obožavateljice, priznaje nam, ipak je morao potražiti pomoć policije.

"Jedna me bukvalno par godina maltretirala da sam ja osoba koja je nju ostavila pred oltarom. To je trajalo dosta. Ja sam čak bio toliko ok, da sam rekao daj sad objasnite o čemu se radi. Gdje smo mi to? U Makedoniji. Dobro, koje godine je to bilo? A ja u životu nisam do te godine bio u Makedoniji", prisjetio je Amir.

Kako je dobiti košaricu od svojeg velikog idola, ipak se kasnije uvjerio i na vlastitoj koži. Oscarovku Vanessu Redgrave, doduše, nije namjeravao odvesti do oltara, ali mu je ipak san bio imati zajedničku fotografiju.

"Ja je pitam - jel se možemo fotografirati? Stala žena i gleda u mene ovako i uzela moju ruku, poljubila mi ruku i rekla: "Pa zar da ti ja ovako stara kvarim fotografiju?! Ja u šoku, ona mi još jednom poljubi ruku, zahvali se i ja zahvalim njoj i puf", otkrio nam je pjevač.

Njegovu fotografiju ipak nikad neće pokvariti vjerni obožavatelji. Zato jedva čeka neke nove, na toliko željenim budućim koncertima.

"To je ono što me stvarno čini sretnim , to je ono što me puni tom nekom energijom, što mi daje smisao u životu i potvrđuje mene kao osobu", priznao je.

