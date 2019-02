Za obitelj, rodbinu i prijatelje: Amir Kazić, a za sve ostale: Leo! Pjevač kojeg mnogi uspoređuju s miljenikom žena Zdravkom Čolićem, otkrio nam je da je imao različitih dogodovština sa zaluđenim obožavateljicama. U kakvim se vrućim seksi situacijama nedavno našao te što je na to rekla njegova supruga, povjerio je Sanji Kuzmanović.

Odnedavno se na radijskim postajama vrti njegov novi singl, a u Šibeniku i na Vranskom jezeru ovih je dana snimao videospot za duet s Izabelom Martinović. Leo ovih dana radi punom parom.

''Ja sam već ranije ponudio njoj neke pjesme za taj neki njen materijal koji radi, njoj se svidjelo nekoliko pjesama, a ta jedna pjesma je od starta zvučala kao duet i, eto, tako je krenula suradnja'', otkriva nam Leo.

Posljednjim singlom ''Bolujem'', zaokružio je, kaže, svoju dosadašnju priču.

''Sjećam se kad sam zadnji put bolovao, ali, haha, srećom, nisam dugo... Naravno da je bilo tih nesretnih ljubavi, s obzirom da se smatram umjetničkom dušom, pa sam nekako skloniji tom zaljubljivanju. Nekako ta patnja nadahnjuje umjetnike da iz toga nastane to što nastane'', objašnjava nam.

Ipak, bilo je to davnih dana. Sad pamti samo sretne dane, a nedavno su supruga Biba i on proslavili 30. godišnjicu braka.

''Mi ujutro kad ustanemo, damo si pusu jedno drugome, navečer kad idemo u krevet isto tako napravimo, puno komuniciramo i puno se dodirujemo i dan danas. Zato ja sebe smatram nezanimljivim za medije jer živim jednim sasvim normalnim životom'', zaključio je.

Biba mu je velika potpora i, kako kaže pjevač, ima razumijevanja za njegov posao pa i naklonost ženske publike.

Mi smo se zezali uvijek ˝pjevač lakih nota˝, haha. Sklone su žene pjevačima ovog žanra koji ja izvodim, tako da mogu reći što se ženske publike tiče da ne oskudijevam tu. Bilo je i neugodnih iskustava. Bila je jedna gospođa koja me, mogu reći, tri godine ozbiljno smarala. Čak sam se morao javiti i nadležnim službama. Pa zvala me telefonom, maltretirala, jer ona je... Njena priča je bila da sam ja osoba koja je nju ostavila na oltaru. Jako je nezgodna situacija jer kako osobi objasniti da to nisam ja, a ona je ubijeđena da jesam. Mojasupruga se odlično nosi s tim, dok smo skupa još uvijek, znači da je dobro. Bilo je tih ozbiljnih ponuda. Da joj se sviđam, da bi za mene napravila sve, da mi nudi sve...'', ispričao nam je Leo s čim se sve morao nositi.

Pjevači, tvrdi Leo, trebaju biti i dobri glumci jer moraju znati prenijeti emociju, pa se tako nedavno i sam okušao u glumačkim vodama. A za probijanje leda ni više ni manje nego - škakljiva scena.

''S mojom prijateljicom Dunjom imao sam jednu škakljivu scenu, tako da mi je to bilo zanimljivo i kad sam to snimao, nisam se nešto ni loše osjećao. Nije mi bilo neugodno. Prvu takvu scenu sam imao u mom spotu ''Prokleta ljubav''. Sreća je bila da je bila profesionalna glumica u tom spotu koja je znala što treba raditi, ja sam se malo šlepao. Supruga je vidjela scenu, bila je tamo prisutna'', rekao nam je.



Iako ga mnogi uspoređuju sa Zdravkom Čolićem, Leu to ne smeta, a nedavno se, kaže, nasmijao i naslovima koji su preplavili medije.

''Pojavio se jedan članak s naslovom: nakon 52 godine, Čolić je napokon priznao Lea. To me i živcira i imponira mi. Opet, ovisi u kojem kontekstu. Ja uvijek kažem kad vas netko uspoređuje s najvećim i najboljim, onda je to samo kompliment'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

