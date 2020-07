Kao autorica tekstova nekih od najljepših stihova, Alka Vuica je prva žena koja je dobila svoju knjigu notnih zapisa. Uz to, njezin tekst odnio je pobjedu na Splitskom festivalu. Ekskluzivno nam je otkrila tko ovih dana kuha u njezinoj kuhinji. Doznajte i zašto je 2020. godina Alke Vuice.

Nevjerojatna žena uz čije smo se pjesme vjenčavali, ludovali i plakali zbog nedaća koje su nas zadesile, dobila je knjigu posvećenu njezinim notnim zapisima. I to kao prva žena kojoj je posvećeno takvo izdanje.

"Usudila bih se reći da sam možda ja surađivala s najrazličitijim pjevačima na estradi jer su tekstopisci često vezani s određenim izvođačima. Tako Vjekoslava puno radi sa svojim mužem Huljićem, a ja sam stvarno radila od rockera do zabavnjaka i šlagera", zaključila je Alka.

Od svojih pjesama žao joj je što nije otpjevala samo jednu. Dok su svojedobno preslušavali novi album Josipe Lisac, Karlo Metikoš zaključio je da na njemu nema niti jedna brza pjesma.

"Krenuo je nešto svirati na klaviru, Josipa strašno kuha inače, i ja sam krenula pjevušiti danas sam luda. Karlo je rekao što je to, a to je bio jedan tekst koji sam spremila za sebe. I on je mislio da je to izvrsno i tako smo sjeli i napravili "Danas sam luda" u jedno popodne, uz neku Karlovu melodiju. Nije mi žao što sam ju dala Josipi, mislim da je pjesma time dobila dugačak život, ali moram priznati da stalno maštam da je i ja otpjevam", otkrila nam je Alka.

Za potrebe notnog zapisa morala je proći kroz stare fotografije.

"Odrasla sam kao pravi deran, igrala sam se u dvorištu, pekli smo krUmpire u logorskoj vatri, lovili smo rakove, ribice", prisjetila se.

Oduvijek je voljela eksperimentirati s modom.

"Odrasla sam osamdeseetih i tada je bilo moderno biti drugačiji, ustvari to se zahtjevalo da izgledaš drugačije. Danas ja kad gledam ne smijem spominjati brendove, ali kad vidim kako se klinci mogu jeftino obući, Isuse što bi mi radile", izjavila je Alka.

Iako ne voli pričati o ljubavnom životu, ne možete ne primjetiti koliko je sretna. Njezin dom danas ispunjen je mirisima specijaliteta koje priprema simpatični Zlatko Arslanagić.

"Moj dragi, on je već napravio džem od marelice, višanja i danas radi od šljiva. Ali prije džema napravio je punjene paprike", pohvalila ga je Alka.

Na komentar kako je ovo njezina godina Alka se tek nasmijala, jer lijepo je primiti brojna priznanja za svoj rad.

Valjda ću nekaj i zaraditi, haha, nas sve brine egzistencija, jako smo u problemu. Mislim ako ovo ovako potraje i ako ne budem imala koncerata, a što da vam kažem, jest ćete domaće džemove by Alka, haha", poručila je za kraj.

