Alen Vitasović otvoreno je pričao o svojoj dugoj karijeri, djeci, obitelji, suradnicima, liječenju...

Alen Vitasović uskoro će u pulskom Narodnom kazalištu održati veliki koncert. Najpoznatiji Istrijan slavi dugi niz godina na glazbenoj sceni, a tim povodom prisjetio se svojih najljepših,ali i najtežih trenutaka te otkrio i jednu neispunjenu želju. "Velika je panika, 35 godina radim, ali ovo mi je izazov života. Tako da sam ne u lošem stanju, ali muči me kako će to ispasti", priča Vitasović. Bit će to, kako kaže, večer retrospektive, a u šetnji alejom glazbenih sjećanja pridružit će mu se brojni gosti.

"Doći će moj tata, ako bude mogao jer je nešto bolestan, onda moj prvi bend kad sam imao 11 godina, drugi bend, sve ću dofurati na binu, onda bend iz vojske, bendovi iz Finske, Švedske gdje sam svirao 4 godine", otkriva Alen. Naći će se tu i imena kao što su Dražen Žerić Žera, Dražen Turina Šajeta, Livio Morosin, Željko Đikić, Dean Vitasović i brojni drugi kolege glazbenici. A i u publici će se naći lica koja već sad izazivaju emocije.

"Razmišljam ovako kad sam doma, u krevetu sam, pošto sam veoma emotivan, ja plačem već unaprijed i bojim se kako ću reagirati u toj situaciji, kad svi ti ljudi dođu. I rekao sam sam sebi daj budi hladan, budi profi. Možda je to nekom banalno i glupo meni to puno znači". Jer samostalna karijera duga 25 godina započela je dječačkom igrom s tatinom harmonikom, da bi se na kraju Alen okrunio Porinom, Redom Danice hrvatske za osobit doprinos kulturi te brojnim festivalskim nagradama. O svemu tome kao šestogodišnjak samo je mogao sanjati.

Put do zvijezda nije bio lagan. "Znači, imam i ja tih laganih, ma vraga laganih, problema. Bio sam na par tih liječenja. U ovom poslu je jako teško opstati ako nemaš nešto. Dobro je dok čovjek skuži koliko je sati i da nešto poduzme da bi se oporavio. Zato sam ja sad tu s vama jer nisam pao dolje, nisam završio u nekoj jami, u nekim rešetkama i takve gluposti što ljudi govore o meni", otvoreno će Vitasović.

Veliku ulogu u njegovu pozitivnom stavu imaju djeca Ivan i Mia. "To je nešto što je već dosadno, ali to je neopisivo, to mi je vrh života, kad sam to napravio sad stvarno mogu i umrijeti", emotivno će glazbenik. Na djecu je posebno slab, uvijek im sve popušta. Ove godine Alen ima mnogo razloga za slavlje. Osim 25 godina solo karijere, u srpnju će navršiti i 50 godina života.

"Inače ne volim rođendane, ne volim proslave, mrzim rođendane, pogotovo svoj. Za rođendan bih najviše volio kao za Novu godinu biti sam, to je užasno rečeno, ali meni je najljepše kad rakete pucaju, ja ležim na kauču, bez tv-a, u mraku, tako i s rođendanima. Ali, nešto će vjerojatno mi netko drugi prirediti i zeznuti me". A kad pogleda unatrag na minule godine, prevelikih žaljenja nema. Iskren je u svemu, pa takav ostaje i na pozornici. "Ovako kako sam tu obučen kod vas tako ću ići za pola sata na nastup, nema nikakve šminke, nema maske, ništa, dođem, predam se publici, uzmem mikrofon i derem se ko zvijer i pjevam pjesme na čakavici, ne lažem nikome, nisam se prodao, tu je moj ponos", zaključuje Vitasović. Zdravlje ga služi koliko toliko, i kaže, penziju planira dočekati na pozornici. Želi, kaže, čak i umrijeti na pozornici.

