Ekskluzivno za In Magazin Alen Vitasović otvorio je dušu. Nikad iskreniji, priznaje da se i dalje bori s alkoholom, no sretan je što mu je prsten još uvijek na ruci. Demantirao je navode da ga je supruga Sandra ostavila i otkrio da žive zajedno i da se vole.

S dva rasprodana koncerta, Alen Vitasović i u Zagrebu je obilježio 25 godina rada. Devedestih, na početku karijere, strelovito je osvojio publiku, a neočekivani uspjeh i njega je šokirao.

''Najteže mi je bilo održati obitelj, djecu i posao i ljubav prema glazbi, ostati konkurentan. Da sam ostao normalan čovjek usprkos što se mnogi pjevači mijenjaju imidže, rade skandale, snimaju porniće, rade operacije, usne, grudi, skidaju se gole, do jučer je bila časna sestra, takve neke stvari mi malo smetaju. Ja sam uvijek bio isti.'', priznaje.

Dodao je da on ne laže ništa, da govori iskreno o problemima i svemu, te da mu je lakše tako nego da mulja i glumi nešto što nije.

''U početku svoje probleme nisam dovoljno ozbiljno shvaćao. Mlađi si, jači, pa misliš nije to ništa strašno, ali sam se osvijestio'', govori nam Alen.

Iskreno je progovorio i o svom problemu s alkoholom te koliko mu on stvara probleme u životu.



''Problemi s alkoholom su kod mene što sam ja dosta mlad počeo piti. To se skupi s godinama. Rekao je doktor, kad tad dođe na naplatu. A ljudi to pišu i govore na drugi način...on se nešto liječi...pa liječim se, liječim mozak, karakter, želim se usavršiti još ovo nešto života što imam. Sad imam 50 godina, netko kaže pola života, ne vjerujem da je baš pola, ali jedno 20, 30 godina da proživim još kao jedan zadovoljan i sretan čovjek koji je nešto ostvario u životu'', priča ovaj glazbenik.



Posljednje vrijeme novinske stupce puni i njegov bračni život. Demantirao je navode da ga je supruga Sandra ostavila.



''Tehnički dio, taj đir, mi sad uopće nije bitan da l' sam ja rastavljen ili ne to ću ostaviti vašim gledateljima da misle jesam li ili nisam...dobro prsten je tu pa nek sami vide. Možda sam i rastavljen, ali prsten je tu i srce je tu, ljubav je tu. Mi smo zajedno, živimo zajedno!'', otkriva nam.



Supruga ga danas itekako razumije te Alen kaže da bez nje i djece ne bi mogao. Više se ne zamara ni tračevima i ružnim napisima o privatnom životu.



''Prevazišo sam tu fazu kad se nešto napiše ajde ružno o meni'', kaže nam.

Mi zato govorimo i o tome da Alen sprema novi glazbeni materijal.''Album će biti Vitasovićevski. Interesantan je...sad gledaj, u ovome što se sada sluša vjerojatno neć proć dobro...dobro, ne prodaje se ništa, sve je na youtubeu...nisam u điru cajke, polucajke, nego i dalje imam taj svoj stil'', objašnjava nam.

Otkrio nam je i da bi populanrost koju je imao devedesetih godina lako podnio, ali i da ne bi volio biti popularan kao onda.

''Da se slučajno to dogodi, znao bi se drugačije postaviti, onda je to bilo stihijski, bio si mlad. Od Dubrovnika, pa Zagreb, iz Zagreba u Ljubljanu, nisam znao di mi je glava. Pa se zato počelo i piti da se to nekako izdrži. Drugo ništa ne znam raditi i dok me noge služe i zdravlje, ja ću biti na pozornici. Ako mi se želja ispuni najveća...ako umerem da umrem na pozornici, a ne u nekom krevetu'', zaključio je.

