Kada su nedavno osvanuli pompozni napisi da Alen Vitasović prekida glazbenu karijeru i ostavlja suprugu zbog nove djevojke, mnogi su ostali u šoku. U pitanju je bila samo ''medijska patka'', a nikad sretniji Istranin pokazao nam je da prsten nije skinuo.

Alen Vitasović u eter je izbacio novu pjesmu ''Čudesna noć'', a riječ je o jednoj tužnoj ljubavi koja je neostvarena. Iako Alen sada radi na promociji nove pjesme, progovorio je i o tome da se odriče karijere i ostavlja ženu jer ima novu curu.

''Toliko su me određene novine i novinari isprovocirali da sam rekao da ću ja sad malo njih zezati pa sam počeo ja govorit gluposti i ispalo je čak medijski i dobra fora. Inače ne volim to, ja sam uvijek iskren. Sandra je tu, prsten je tu! Kad sam vidio kako novinari znaju biti naivni, koje fore njih pale onda sam rekao sad ću ja malo njih zezati jer uvijek su govorili za moje rastave, alkoholizam, pa sam rekao, sad ću vam ja dati malo povoda još više'', kazao je Vitasović za IN magazin.

Stvar je u tome što sam se ja jedno vrijeme jako nervirao zbog toga što se piše samo ružno, nikad lijepo, ne samo o meni nego i ostalim pjevačima, ostalim umjetnicima. Onda sam rekao sad ću se ja malo šaliti sa njima i okrenut ću ploču. Više me ne sekira, što tko kaže, što tko napiše'', govori pjevač.

