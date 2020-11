Alen Vitasović ima novu pjesmu. Ipak, nije mu ni do pjesme ni do smijeha jer teško se nosi sa situacijom u kojoj nema ni nastupa ni prihoda. I tako već mjesecima. Problem je, kaže, što ne zna ništa drugo raditi osim pjevati. Na snimanju svojeg novog videospota, okupio je kolege glazbenike iz Istre - Šajetu, Elia Piska i Edija Maružina iz Gustafa. Kako je izgledalo druženje ove ekipe i kako se Vitasović nosi sa svim korona ograničenjima, saznajte u našem videu.

Svoju kako ju naziva, novu glazbenu etapu Alen Vitasović otvorio je pjesmom "Vrime je za doma poć“.

"Pjesma ima dodirnih točaka s mojim životom, jer sam odkad znam za sebe bio po konobama, po nastupima, diskotekama. Uvijek u društvu, u dobrom društvu. Sad sam malo stariji, pa mi se to više ne da i nemam više kondicije kao prije", rekao nam je Alen.

Osim Vitasovića, u glavnim ulogama u njegovom novom videopsotu pojavljuju se legende istarske glazbe - Šajeta, Edi Maružin iz Gustafa i Elio Pisak. Spot je sniman u konobi u selu Kremenje kod Momjana, a za potrebe glumačkih uloga morali su se žrtvovati i kad je alkohol u pitanju.

"Morali smo glumiti da smo popili, ali smo i popili. Čak smo na kraju morali i neki fajt napraviti, pa me Edi Maružin išamarao , ali ja sam mu to oprostio", našalio se Alen.

A ono s čim se nikako ovaj istarski glazbenik ne može pomiriti je to što već mjesecima ne nastupa.

"Fale mi nastupi, sedam mjeseci bez nastupa , bez prihoda, jer ja živim samo od toga, tako da ne znam kad će to uopće završiti. To me potreslo jako. Nisam bio spreman da će se to dogoditi, jer nakon 40 godina je zabranjeno biti na pozornici i svirati. Katatrofa. Problem je u tome što ja ne znam ništa drugo raditi. Ove obične stvari da, brati krumpir i to, ali kad je ovo sve počelo sam vidio da nikad neću moći živjeti bez toga. I zato molim Boga da to konačno prestane. Da osjetim publiku i pozornicu.", požalio se.

Nedostaju mi i druženja u kafićima i konobama poput ovog koje je prikazano u novom videospotu.

"Napravio sam pjesmu "Zaprli su mi oštarije", zatvorili su mi oštarije. Ona će izaći nakon što ova pjesma napravi svoje. Nažalost biT će još aktualna jer oštarije su nešto otvorene, nešto zatvorene. Zatvorili su mi koncerte, zatvorili su mi oštarije. Moj život nema smisla nikako", kaže nam Alen.

Iako već ima spremne pjesme za novi album i s njegovim će izdavanjem pričekati.

"Ne da mi se niti izdavati album zbog situacije koja je deprimirajuća , ali pjesme moraš pisati, to te nekako drži. Samo da se počne svirati jer mi nedostaju nastupi, nedostaje mi lova, taj đir koji sam cijeli život živio, i onda mi je, uvrijedilo me jednostavno. Mislim da je to sve prenapuhano, barem što se nas umjetnika tiče", smatra Alen.

A dok se ne vrate koncerti, Vitasoviću se izgleda neće vratiti ni osmijeh na lice.

