Alen Vitasović ima hit. U novoj pjesmi "Oštarije su mi zaprli", svojevrsnoj odi zatvorenim kafićima opjevao je novonastalo stanje u državi. U njezinim stihovima mnogi su se pronašli, a neki su je već proglasili i himnom lockdowna. Priču o novoj pjesmi pogledajte u prilogu Anja Benete za In magazin.

Alen Vitasović opjevao je gubitak najdražeg mjesta socijalizacije u Hrvata, oštarija, odnosno kafića. U rekordnom roku pjesma se našla među TOP 40 najemitiranijih singlova u radijskom eteru. "Oštarije su mi zaprli" mnogi su prozvali i neslužbenom himnom lockdowna.

"Da li je to himna lockdowna, ne mogu reći, ali je pogođena u pravo vrijeme. Poruka pjesme je to otuđenje, to je u biti socijalna pjesma, s malo bunta. Govori se da su građanima Hrvatske uzeli kafiće, oštarije, jedne od najdražih destinacija. Konkretno što se mene tiče, oduzeli su i meni i mojim kolegama, umjetnicima, ne samo estrada, oduzeli su ugostiteljima posao, egzistenciju, ljudima koji rade u showbizzu, razglasi, light, ne znam koliko tisuća ljudi je preko noći ostalo bez posla... teško se tu snaći. Ja u toj pjesmi nisam tužan koliko sam ljut zbog svega, a oštarije je samo jedna simbolična stvar koja vodi cijelu pjesmu...", govori Alen.

Alen je pjesmu snimio u suradnji s još dva poznata istarska glazbenika, Marcom Grabberom i Ivanom Arnoldom. Kao inspiracija, poslužio je video kojeg je poznati pjevač snimio na početku prvog hrvatskog lockdowna, kada nije imao gdje popiti jutarnju bevandu.

''To je nekako zavrsilo na YouTubeu i skupilo dosta lajkova. I to je Marko Grabber vidio, pošto on živi u mojem selu Orbanići, inače vrhunski DJ, kompozitor, poznat više u Europi. Nazvao me i rekao da ima pjesmu. Glazba moja, tekst je tvoj... Meni je odmah bilo odlično'', priča Alen.

Ne samo tekst, već i cijeli spot snimljen je po istinitoj priči kad se Alen na početku prvog lockdowna nije mogao pomiriti s činjenicom da su kafići zatvoreni...

"Ja sam nekako mislio da ipak ne mogu oštarije zatvoriti. U mom selu Orbanići nema oštarija, ali ima jedno 3 kilometra dalje. Ja sam taj dan, istinita priča, krenuo u šetnju, volim puno hodati, išao sam provjeriti da li su oštarije stvarno zaprte. Čak sam mislio, pošto znam vlasnike, možda nešto izmuljati, da si nešto popijem, ,ja sam stvarno tih 3 km hodao, dočekala su me obadva kafića zatvorena, i nazad'', prisjeća se Alen.

Tekst na čakavštini, kao u najbolja Alenova vremena pjeva se od Prevlake do Dunava.

U Alenovoj odi "oštarijama" mnogi već vide dostojnu nasljednicu njegova najvećeg hita "Ne moren bež nje".

A Alen definitvno ne može bez svoje vjerne publike. Iako joj sprema još jednu novu pjesmu naziva " U dušu", a planira ju počastiti i virtualnim koncertom, ništa ipak, priznaje, ne može zamijeniti pravu pozornicu ...

"Koncert prvi nakon ove pandemije, meni je aposlutno svejedno gdje, samo da osjetim publiku, pozornicu, energiju, ono što je moj cijeli život.", zaključio je.

