Splitski pjevač Alen Nižetić odlučio je iznenaditi svoje obožavatelje te je napravio obradu vlastite pjesme "Živim", za koju je snimio i videospot. Zašto je odlučio ovoj pjesmi s početka karijere pokloniti novo ruho, zbog čega se ponovno vratio pisanju pjesama te koju poruku ima za svoje sinove, zna Hrvoje Krolo iz In Magazina.

Pjesma koja je otpjevana sada već davne 1997. godine, ponovno se našla u središtu pozornosti. Naime, Alen Nižetić je odlučio skladbi "Živim" pokloniti novi zvuk. Pjesma se nalazila na Alenovom prvom albumu "Happy end".

"Interesantno da me ova mlađa ekipa sretne pa kaže super vam je ova nova pisma, pa im je kažem da je 'nova' pisma starija od njih. To nas je isto ponukalo da snimimo spot jer pisma nikad nije imala spot i eto snimili smo ga i lipo je ispao. Jedino su drugi back vokali, ja sam to možda mrvicu drugačije otpjevao i druga je boja glasa. Tada sam imao 26-27 godina, a sad imam 50", priča Alen kroz smijeh.

Razmak od 25 godina između ove dvije verzije pjesama obilježilo je i Alenovu glazbenu karijeru. Kada gleda unatrag, kaže, samo bi promijenio jednu odluku.

"Promijenio bih jedino to šta sam 7 godina napravio pauzu, možda to nisam mogao napravit. To me koštalo nekih zaborava. Mislim da bi to jedino promijenio, ja sam se htio odmorit godinu dana, a to je na kraju otišlo na 7 godina i tu sam napravio grešku, ne možda nego sigurno. To bi jedino promijenio", priznaje.

Iako je po Alenu pauza bila duža od očekivanog, to ga nije omelo da se ponovno vrati u sam vrh glazbenog neba. Situacija s pandemijom i smanjenim brojem nastupa, pjevača je vratila u pisanje pjesama, jer kaže, kreativnost jednostavno mora izaći. A najviše ga veseli što će prve dvije pjesme otići u ruke njegovih prijatelja.

"Ja sam dobar i sa Petrom Dragojevićem i sa Giulianom tako da će oni bit. Petar je uzeo pismu, a Giuliano mislim da će i on jer napravili smo malo drugačije pisme nego šta je on do sad piva i njemu se to sviđa. Nadam se da će je on uzet i da će otić na neki festival predstavit je", otkriva.

U ovim izazovnim vremenima Alen ističe kako mu je oslonac najviše obitelj. Pjevač kaže, bez potpore supruge, sve bi jednostavno bilo teže izgurati.

"Žena ti mora biti i prijatelj i žena i sve skupa. Tako da sam oslonac ja njoj i ona meni to je normalno. Bitno je da u ovim vremenima čovjek ima nekog kraj sebe, nije lako biti sam", kaže pjevač.

Alen je sa suprugom Helenom u sretnom braku tri desetljeća, a takvom skladnom životu nada se i za svoju dvojicu sinova.

"Ja se tomu nadam svaki dan, ali ništa. Ovi stariji stariji ima sad 29 godina. Nadam se, uvijek se nadam, ali ja to nikad ne pilam svoju djecu - kad ćeš se ženit? Dovedi mi unuke haha. Dobri su mi, pristojni, normalni momci i to mi je najvažnije i to mi je možda najveće bogatstvo u životu."

Ali otkriva, kad bi ga iznenadila vijest da će postati djed, nitko ne bi bio sretniji od njega.

"Eto volio bi da bude prva unučica jer nisam ima nikad curicu", priznaje.

Poznajući Alena ne sumnjamo da će se snaći u svakoj ulozi koju pred njega život postavi, no do ostvarenja ovih na privatnom planu, uživat ćemo u glazbenim poslasticama koje je pripremio za svoju publiku.

