Sutra mi sude - uspješnica legendarnog Miše Kovača zasjat će u novom ruhu. Naime splitski pjevač Alen Nižetić obradio je ovu pjesmu te snimio i videospot. Zašto se na to odlučio, što mu je prošlo kroz glavu kada ga je Mišo na Splitskom festivalu uhvatio za ruku, te na koji način pokušava ostati u pjevačkoj formi otkrio je za IN Magazin.

Imate priliku eskluzivno vidjeti i poslušati dio pjesme Miše Kovača koju je obradio njegov sugrađanin Alen Nižetić. Nakon mnogo vremena utošenog na realizaciju ove pjesme napokon će je uskoro publika imati priliku poslušati. Među mnoštvom Mišinih uspješnica teško se odlučiti samo za jednu.



"Teško je izabrati između toliko dobrih pjesama, između toliko hitova. Toliko dobrih pjesama koji nisu bili hitovi, mislili smo se što ćemo, kako ćemo. Eventualno je presudilo to što tu pjesmu inače ja pjevam na svirkama. Ide ona i "Ako me ostaviš", sad kako je to stvarno mega, mega hit to bi bilo malo blesavo onda, smo odlučili "Sutra mi sude", objasnio je Alen.



Da je Mišu osvojio na prvu dokaz je i to što mu je upravo Alen bio gost na njegovim koncertima u arenama, čast da stane rame uz rame legendi hrvatske glazbene scene, priznaje Alen, neopisiva je.



"Mišo je kako bih ja rekao jedan dio života. Isto kao i Oliver, kao i Hajduk i nekako kad te taj čovik pozove za gosta i osjetiš tu binu i osjetiš vibraciju te njegove publike to je nešto nemjerljivo. Ovim putem ću mi i zahvaliti što me pozvao u dvije Arene Split i Zagreb", zahvalan je Alen.



Upravo u sklopu Splitskog festivala kada su glazbenici izvodili Mišine pjesme, na kraju Alenovog pjevanja sam Mišo je ustao iz gledališta i prišao Alenu te mu čestitao i poljubio ga. No, trenutak kada legenda korača put vas, kaže Alen, nije ti svejedno.



"Mislio sam da sam pogriješio tekst. Da će mi tako nešto reći oko teksta - ne ide ti to tako, znaš nego ovako, haha, ali nije stvarno Mišo je to stvarno lijepo primio i baš me lijepo nagradio", priznao je.



Iako stihovi pjesme idu - Sutra mi sude zbog ljubavi lude - Alen se u njima stopostotno ne pronalazi jer ističe.



"Ja sam se rano oženio tako da nisam puno gubio glavu zbog ljubavi, nisu mi ni sudili, ali ima i ona pjesma - Tko sam ja da ti sudim. Tako da ja sam se tako ponašao prema drugima. A i čuo sam kad se gubi glava zbog ljubavi da je to jako jako opasno, haha", našalio se.



Publika i koncerti su nešto što mu nedostaje trenutno više od ičega, priznaje da je optimisti, te se nada da će uskoro zapjevati kao jedno. I zbog toga ništa ne prepušta slučaju.



"Spojio sam neke karaoke, imam mikrofon i stalak i onda upalim malo pjesme i pjevam. Pjevam po sat - dva. Održavamo kondiciju. Zamisli dođe mi neki koncert, kad dugo vremena nisam pjevao pa sam uzeo mikrofon i počelo me bolit grlo nakon pola sata pjevanja. Rekao sam što je ovo, idemo karaoke svaki dan, vježbaj haha", izjavio je pjevač.



A dok se ne dogodi taj spoj publike i Alena uživo, uvijek zahvaljujući čudima tehnologije možete uživati u njegovom glasu.

