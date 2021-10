Jedan od naših najboljih plesača i koreografa Alen Sesartić početkom godine doživio je stravičnu prometnu nesreću, nakon koje je ostao nepokretan. U svega četiri mjeseca čudesno se oporavio te vratio svojoj najvećoj ljubavi – plesu na štiklama. Kako se osjećao u najtežim trenucima života te kako se odnosio prema kritikama na putu do svjetskih pozornica na kojima je plesao s Whitney Houston i Lady Gagom, otkrio je samo za In magazin!

Alen Sesartić najsretniji je kad obuče svoje crvene štikle od 15 centimetara i u njima zapleše, no početkom godine mu se srušio svijet.



''Ja sam jednostavno bio u šoku, tebi se mozak paralizira, ti ne možeš ništa reći, suze idu iz tebe kao Sava. Bilo je momenata kad sam rekao sebi - OK, i to ćemo, može se i tako živjeti, a bilo je i momenata - šta ću ja, do jučer sam plesao, a sad sam u krevetu. Tako da šorale su te emocije i nije bilo lako, ali Bože moj'', priča Alen.



U nekim trenucima, priznaje, mislio je da se njegov prijašnji život više neće vratiti.



''Ja mislim da je to sve do glave. Ljudi kad dožive neku nesreću ili nešto ružno, odmah sebe stave u poziciju da ih treba žaliti. E dok to radiš nećeš nikad ozdraviti. Ja sam i plakao i bio u depresiji, strašno, noćima nisam spavao. Ja sam bio i nepokretan čovjek od struka prema dole jedno dva tjedna, ali nisam dopustio da mi to utječe na glavu'', kaže Alen.



Svu svoju snagu i misli usmjerio je na oporavak te nakon mjesec dana prohodao, a samo četiri mjeseca nakon nesreće vratio se u plesne dvorane i radu s nekim novim talentima, što ga iznimno inspirira i veseli.



''Ja sam imao 15 fraktura, potres mozga, izljev krvi u mozgu, teške tjelesne ozljede i bio sam klinički mrtav, međutim ja kad tu djecu vidim, meni ti je to kao da nikad nisam imao nesreću. Osim kad završim, ne mogu se ispraviti. Ne znam, meni su ti oni pokretač'', priča.



A on svojim učenicama puno više od učitelja koreografija.



''Ja njih učim kao da su moja djeca. Učim ih i ponašanju u dvorani i hodu i držanju i kad treba nešto reći i kad se ne smije ništa reći, kako se ponašati prema starijima, sve ih ja to učim'', kaže.



Kada se počeo baviti hobijem koji mu je danas posao, i Alen je morao naučiti kako se nositi s kritikom.



''Prije nego što sam počeo raditi vani meni su govorili da nikad neću ništa napraviti. Rekli su mi da sam ružan, da sam mršav, da sam iz Splita. Međutim, ja sam vlaško dite iz Splita i ja sam se zainatio svima i rekao - e sad ćete vi vidjeti'', priča.



I bio je u pravu. U svojoj bogatoj karijeri surađivao je s mnogim domaćim, ali i svjetskim zvijezdama te kao jedini hrvatski plesač nastupio s Whitney Houston i Lady Gagom.



''Meni je najbitnije da moji roditelji, moja uža obitelj, prijatelji i ljudi s kojima ja boravim u četiri zida mene prihvaćaju takvim kakav jesam. Kad bi ja mislio što drugi misle, nikad ne bi napravio karijeru. Ja obučem štikle od 15 centimetara, a ako mi neki muškarac može pokazati da zna bolje od mene, ja ću mu dati iste te pa neka napravi iza četiri zida preda mnom četiri koraka, ja ću mu dati tisuću kuna'', kaže.



Alen će 18. i 19. prosinca s ponajboljim koreografima iz regije održati radionicu, a onda pokušati ostvariti, kako kaže, jedini nedosanjani san – nastup na Eurosongu. S ovakvom voljom i samopouzdanjem ne sumnjamo da će do toga stići - i to u svom stilu, u omiljenim crvenim štiklama.

