Najzvjezdaniji modni događaj sezone revija je Aleksandre Dojčinović. I dok prvi red kao da ispisuje retke knjige "Tko je tko u Hrvata", pistom šetaju ženstveni modeli. Lokacija je svaki put originalna.

Severina, Sandra Perković, Maja Šuput, čak predsjednica Grabar-Kitarović, tek su neke od slavnih dama koje s nestrpljenjem očekuju što im je za iduću sezonu pripremila omiljena dizajnerica. "Za neka dva tjedna predstavit ću svoju kolekciju jesen zima 2018/2019. Osim standardnih bundi, kaputa i čizmi, bit će tu lepršavih haljina jer se, naime, već kroz zadnje dvije, tri sezona provlače ljetni materijali", priča Dojčinović.

Uz trendove prisutne na svjetskoj sceni, dobar pokazatelj onoga što žene žele odjenuti su joj i narudžbe američkih agencija, putem kojih su njezine kreacije pronašle put do brojnih svjetskih zvijezda. "I ove godine ću provući malo 3D materijala pošto ih obožavam. Bit će puno šljokica, bit će raznih boja, prvi put ću se poigrati sa crvenom - što možda nije uobičajeno za mene".

Već nekoliko sezona Aleksandra uspješno dizajnira i cipele. Želite li biti in, nakit je neizbježan. Nakon što je u modnu pistu pretvorila zagrebački Glavni kolodvor, Državni arhiv, gornjogradsku palaču i muzej, očekivanja su i ovog puta velika. A samo za In Magazin Aleksandra otkriva novu lokaciju. "Ove godine sam posebno ponosna jer će se revija održati u Meštrovićevom ateljeu, inače to je prostor u kojem je on živio i stvarao one godine koje je proveo u Hrvatskoj".

Pravi izazov bit će 29. svibnja u ovaj prostor smjestiti brojne Aleksandrine poklonice. "Neću smanjivati broj uvanika, probat ćemo nekako to izorganizirati, još uvijek smo u pripremama, u organizaciji pokušavamo još uvijek pronašći koji kutak za koju stolicu viška. Potrudit ćemo se, dat ćemo sve od sebe", zaključuje Dojčinović.