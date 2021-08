Prošlog vikenda mlada pjevačica Albina Grčić nastupila je na festivalu u Poljskoj. Poziv je stigao od poljske nacionalne televizije, a jučer je na društvenim mrežama objavila kako je pozitivna na koronavirus te da do kraja karantene ostaje u Poljskoj. Za In magazin je otkrila sve o novoj pjesmi, Eurosongu te što zamjera Nini Kraljić.

Nakon ''Tick Tocka'' naša ovogodišnja predstavnica na Eurosongu ima novi singl. "La la love" zarazna je ljetna pjesma u kojoj Albina pjeva na engleskom i španjolskom jeziku.

''Ja sam stvarno veliki fan španjoslkog jezika i kulture, učila sam ga u srednjoj školi, zaljubila sam se preko meksičkih sapunica, mislim da to tako obično ide'', priča Albina.

Na jesen planira i nastupe u Španjolskoj, pozivi su već stigli, baš kao i oni za nastupe u Poljskoj, gdje je pjevala prošlog vikenda na prestižnom festivalu.

''Bit će baš emitirano na njihovoj nacionalnoj televiziji, ali bit će i na YouTubeu'' kasnije snimke, bar ovo što sam ja popratila tako da će i naša publika moći vidjeti'', kaže Albina.

A ovih dana mnogo se govorilo i o Albininim komentarima na društvenim mrežama, na račun kolega s estrade koji su je, kako kaže, ne samo kritizirali, već i više od toga

''Pri tom mislim na kolegicu Ninu Kraljić o kojoj iz osobnog iskustva nemam u tom pogledu lijepo mišljenje. Stvarno sam dugo vremena onako šutjela, ne bi rekla da sam se povukla, ali nisam se htjela izjašnjavati po tom pitanju'', priča Albina.

Upravo o odnosu s Ninom Kraljić odlučila je javno progovoriti.

''Niti ću ja umrijeti od toga što meni nije čestitala, niti će mi to poboljšati život. Jednostavno, bile su neke izjave koje stvarno nisu bile na mjestu kao polazeći s neke ljudske strane i to je sve, imaš moj respekt kao izvođač, umjetnik, ali kao osoba neću te pozdraviti na ulici'', objasnila je Albina.

Bez obzira na to što nije prošla u finale Eurosonga, ova mlada Splićanka ne žali ni za čim i to bi iskustvo ponovila.

''Tu večer nisam bila toliko prazna nego više dan nakon, ostala je neka praznina i svi smo se počeli pitati svatko za svoj dio - jesam mogla ovo bolje, jesam mogla ono bolje, ali nema od toga ništa'', kaže Albina.

A ono što se promijenilo je njezin izlazak iz anonimnosti. Sada joj svakodnevno prilaze obožavatelji.

''Stvarno ne mogu to reći jer je tako iskreno i tako toplo i tako od srca, ali na momente naravno da ti bude - jao pa mogu li ja negdje otići na more gdje neće svatko gledati moj korak što sam napravila, eventualno me slikati'', priča Albina.

Velika potpora u svemu što radi joj je dečko, nogometaš Ivan Ćalušić.

''On više onako u svoja četiri zida ne voli se pretjerano slikati nije taj tip i drago mi je da smo različiti. On je jako ponosan na mene i maksimalna mi je podrška'', govori Albina.

Uskoro planira pjesmu na hrvatskom jeziku, a ako korona dopusti, i koncerte. Tek su joj 22 godine. Albinino vrijeme, sigurni smo, tek dolazi.

