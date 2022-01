U novu godinu pjevač duhovne glazbe, Alan Hržica, ušao je ponosniji no ikad. U rukama drži svoj treći album kršćanske glazbe, iza njega je i nekoliko glazbenih suradnji, a na bračnom i roditeljskom planu uživa više nego ikad. Od svojeg puta u vjeri i njenom svjedočenju ne odustaje a što sve priprema, otkrio je samo za In magazin.

Iza njega su već dva samostalna albuma duhovne glazbe. Nakon stanke od četiri godine Alan Hržica konačno u rukama drži i svoj treći nosač zvuka iz krščanskog repertoara. ''Pod Tvojim pogledom'' okuplja sve na čemu je radio posljednjih godina:

''Imao sam dva producenta ovaj put, Grgura Sesara i Gorana Kovačić, mnoštvo izvrsnih glazbenika, najviše je raidla ekipa iz mog benda, a uz to nam se pridružila i Ana Rucner koja je obojala sa čelom album, sa svojim instrumentom. Dobili smo super zvuk'', priča.

Osim s Anom Rucner, među Alanovih 10 potpuno novih duhovnih pjesama, stoji i suradnja Ninom Badrić:

''Rekli smo da nećemo ništa novo raditi dok nam se ne dogodi prava pjesma, da nam zaigra srce, i stavrno je autorica pjesme, Romana Bilaver koja je autor svih mojih pjesama, napisala pjesmu misleći na Ninu i mene da bi bio dobar duet. I ušli smo u studio i snimili pjesmu.

Mislim da će pjesma doći do puno ljudi i do onih koji nisu možda toliko u vjeri. Da će ih dotaknuti'', smatra Alan.

Popularnost moderne kršćanske duhovne glazbe i interes za nju u Hrvatskoj sve više raste, a Hržica je jedan od predvodnika tog novog glazbenog pokreta. Svaka pjesma ima svoj put do publike, malo drugačiji od svjetovne glazbe:

''Na koncertima, u crkvama, na duhovnim obnovama, susretima, i onda pjesma zaživi među ljudima i to je najbolji pokazatelj kako reagira pjesma'', kaže.

Među duhovnim izvođačima Alan će nastupiti i u lipnju na još jednom dugoočekivanom koncertu kršćanske glazbe, koji je zadnji put kad je održan okupio više od 18 tisuća ljudi.

''04.06.veliki koncert ''Progledaj srcem'' na maksimirskom stadionu, mislim da nikada duhovna glazba nije imala tako veliki događaj i svi smo jako uzbuđeni, i već sad sanjam taj san i znam da će biti neprospavanih noći prije'', priča.

No nije samo glazba dio Alanova djelovanja u vjeri. Osim brojnih svjedočenja svog preobraćenja, života i vjere, ovaj glazbenik u molitvenoj zajednici Srce Isusovo, vodio je i muške molitvene grupe.

''Često sam među tim radikalnijim, u skupini društva tih mladića, ajmo ih nazvati ''znatiželjnim'' pa im uz božju pomoć doneseš i spas. Više su to nagovori, duhovni nagovori, što sam ja zadnje vrijeme proživio i to spojio sa duhovnim, teološkim, psihološkim aspektima gdje se krećem i pronalazim Boga. I to je moj neki novi put, i stoga sam upisao i fakultet teološki, i vidim se da sam tu pozvan, vidim se da tu mogu ljudima donijeti'', kaže.

Vjeru, kaže, uopće nije teško živjeti. Ona mu je nit vodilja i kroz bračni i roditeljski život. Sa suprugom Rikardom ima dva sinčića – Davida i Leona.

''Vjerujem da taj božji duh, taj dobar duh kad je u kući da ga i djeca primaju, nema tu nikakvog nametanja ničega'', tvrdi.

Jedino čemu se veseli kad dječaci porastu, jest voditi ih i na koncerte na kojima pjesmom okuplja ljude u zajedništvu, radosti, slavljenju i molitvi.

''Jako je lijepa to zadaća kad donosiš mir i utjehu ljudima, jer je ovo i vrijeme straha i vrijeme psihoze, a ti donosiš božju riječ ljudima i nadu'', kaže.

I zato je u novu, 2022 godinu ovaj glazbenik ušao ne sa željama već zahvalama:

''Sa zahvalom za sve što sam proživio, na tom da radim da imam takav ne posao, to je poslanje, zahvala za ženu predivnu, djecu, obitelj, prijatelje'', zaključio je za kraj razgovora.

