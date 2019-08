Život zvijezda katkad je doista glamurozan. Poznati škotski glumac Alan Cumming prvo je uživao u ljepotama Dubrovnika, a onda se preselio na Azurnu obalu, točnije, u sunčani Monte Carlo. Otkrio nam je i neke detalje o svojem životu.

Nakon Hrvatske, škotski glumac Alan Cumming bio je malo u Amsterdamu pa u Monacu.

"Imam uragansku turneju. Sutra idem u Španjolsku, a prije Hrvatske bio sam u Austriji. Ali doista želim unajmiti jedrilicu i proći sve otoke. Jer malo sam plivao na Kobašu. Predivno je. Volio bih više tog. I sviđa mi se ideja da pristanem u maloj luci i jedem ukusnu hranu, a zatim samo skočim u more. Bilo je sjajno, jeo sam jako dobro u Hrvatskoj", otkrio nam je.

Ovaj simpatični škotski glumac trenutačno u New Yorku snima drugu sezonu kriminalističke serije „Instinct" u kojoj glumi sa srbijanskom glumicom Bojanom Novaković. Naime, Bojana se još kao djevojčica preselila u Australiju, a može se pohvaliti i ulogama u filmovima s Russellom Croweom i Keanuom Reevesom.

"Luda je na dobar način. Kao i ja. Rekli bismo jedno za drugo da smo ludi. Sviđa mi se. Dobro se slažemo. Jako ssmo različiti. Ja sam mnogo opušteniji i šalimo se puno. Prije mnogo godina snimao sam emisiju u Škotskoj. Glavni mi je glumac dao savjet da nikad ne diram rekvizite. I da uvijek držim ruke u džepovima kad mogu. U "Instinktu"nikad ne diram ništa, imam ruke u džepovima. Kad izlazimo iz postaje, Bojana ima torbicu, ključeve, značku, pištolj. Treba nam pet minuta da izađemo jer ona skuplja sve rekvizite. Stalno je zafkravam zbog tog. Zovem je gospođa Rekvizit", ispričao nam je Alan.

Ipak, priznao je i kako je dosad sa seta uzeo dvije stvari, trodijelno odijelo i crveni kaput koji su mu se svidjeli.

Alan, iako je Škot osjeća se kao Njujorčanin.

"Da, osjećam oboje vrlo snažno. Živim u New Yorku već 20 godina ali škotski naglasak je još tu i osjećam se kao Škot. Zapravo, osjećam se povezanije sa Škotskom nego ikad prije. Mislim da kad se odselite iz svog zavičaja, to vam pomaže da bolje shvatite karakteristike koje vas čine Škotom u mom slučaju. Jer shvatite zašto se drugačiji od drugih ljudi", zaključio je.

Iako je u svojoj dugoj profesionalnoj karijeri osvojio mnogo nagrada, onih za najboljeg glumca, ali i za velikog humanitarca, Alanovo djetinjstvo obilježila su psihička i fizička zlostavljanja od strane oca. Nakon što su mu se roditelji razveli, s njim nije razgovarao više od 16 godina, sve do trenutka dok nije doznao surovu istinu o njegovu podrijetlu i napisao pet knjiga, među njima i "Nisam sin svog oca".

"Niz zbilja ludih stvari dogodio mi se. Otkrio sam da mi je djed umro u Maleziji igrajući ruski rulet. A otac mi je rekao da nisam njegov biološki sin. Sve se to dogodilo jednog ljeta. Bilo je tu i mnogo drugih stvari. Tu sam priču baš, htio sam pisati više o svom životu. A zatim mi se to dogodilo. Ako želim biti autentičan i otvoren, trebam pisati o tome. Kad vam se dogodi nešto takvo, ne možete prestati govoriti o tome. Jer, na neki način, morate se prisjećati koliko je to ludo. Morate reći ljudima da bi vas oni uvjerili da to nije normalno. A sjajno je bilo to, a to nisam očekivao, da je pomoglo mnogima. Mnogi su bili u sličnim situacijama, gdje su ih zlostavljali. Vidjevši nekog poput mene kako govori o tome, pomoglo im je i omogućilo im da se nose s određenim situacijama. Bilo je to lijepo iznenađenje", priznao je Alan.

