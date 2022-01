Obitelj i prijatelji jučer su na posljednji počinak na zagrebačkom Mirogoju ispratili Akija Rahimovskog. Čovjek koji je još za života postao legenda, pokopan je u Aleji velikana. Osim po prepoznatljivom moćnom glasu uz koji su odrastale generacije, Aki će ostati upamćen kao čovjek velikog srca, potvrdit će to svi koji su ga poznavali. Redakcija In magazina oprostila se od Akija, s kojim smo se uvijek rado susretala više od desetljeća.

"Kad je pjevao tugu, dvorane su tugovale , kada je pjevao sretno, svi smo plesali. Bio je naša lokomotiva. Taj vlak ni nakon koncerata ni turneja nije stajao, ni nakon putovanja. On je išao, išao i išao. Sada je duša pusta kao stanica jer nema putnika. Vlakovi stoje, a išli bi rado, ali više ne mogu", ovim se riječima od svojeg prijatelja i glazbenog suputnika Akija Rahimovskog na zagrebačkom Mirogoju oprostio Husein Hasanefendić Hus.

Teško su izlazile riječi iz njegovih usta jer posljednji pozdrav najteže je izgovoriti.

"Od te proklete subote stalno mislim jel moglo nešto biti drugačije. Ne znam ima li nešto teže i bolnije od toga kad se rastješ s čovjekom tako nenadano da se ne stigneš pripremiti ikako znam da se čovjek nikad ne može pripremiti", izjavio je Hus.

A kako se uopće pripremiti na rastanak s takvim čovjekom kakav je Aki bio? To se pitaju i svi njegovi kolege i prijatelji koji su ga došli ispratiti na posljednje počivalište.

"Uvijek sam ga doživljavao kao da mu ništa ne može nauditi, sjećam se tih situacija kad on pred koncert skoro pa ne bi mogao govoriti koliko bi mu grlo stradalo od onoga sinoć i popne se na pozornicu kao najzdraviji na svijetu. Bio je jedan fenomen", izjavio je Gibonni.

"Djelovalo mi je kao da je on besmrtan, kao da ćemo zauvijek gledati Parni valjak na pozornici", priznao je Dino Jelusić.

"Imam osjećaj da bi mi jedni drugima svi trebali izraziti sućut jer svi patimo na neki način. Moj osjećaj je kao da je kraj neke ere", zaključila je Ivana Plechinger.

I zaista, s Akijem je kraj jedne ere, one koja je trajala gotovo pola stoljeća, koliko je proveo na pozornici, dajući cijelog sebe za sva ona sretna lica koja su ga čekala u publici.

"Svako srce ima neku kilometražu koju može prijeći tijekom svog trajanja njegovo se trošilo na malo većem broju okretaja to je sasvim sigurno to nisu stvari koje su neograničenog kapaciteta, a on se nije znao zakočiti", izjavio je Nikša Bratoš.

"Imao sam tremu svaki put kada bih ga vidio, ali trema bi prestala nakon dvije sekunde. On je izvan pozornice bio takav da je toliko bio jednostavan, toliko normalan da si jednostavno imao osjećaj kako dijelite njegov uspjeh", priznao je Dino.

"Sjećam se kada je došao u Zagreb na neviđeno. Nikoga nije imao ovdje, na neki način mi se to čini kao biblijska priča. Došao je u totalnu nesigurnost i na kraju je ispala priča koja je nadmašila sva moguća očekivanja. Došao je kao anoniman čovjek i danas će na žalost biti pokopan u Aleji velikana", izjavio je Jurica Pađen.

Aleja velikana posljednja je postaja ovog glazbenog velikana, ali i velikog čovjeka.

"Svaka čast na svim poljima, ali najviše na ljudskom on je stvarno bio dobar čovjek", poručio je Gibonni.

"Aki je bio ljudina, prije svega. Baš veliko srce, emocionalan, baš onako kakav čovjek treba biti. Iskren i veliki umjetnik", složio se i Neno Belan.

Od Akija se emotivnim riječim oprostila i njegova kći Edina.

"Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti velik čovjek. Tvoje srce se razbolilo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo je veliko. Hvala ti, tata, što si me naučio kako je čovjek samo malen pod zvijezdama. 'Ajde begaj', tako si mi govorio, 'begaj, kćeri'. Begaj, tata jer im je dosadno gore bez tebe. I samo da znaš, samo ti, tata, i nitko kao ti. Volim te", izjavila je.

Posljednji put pozdraviti Akija s drugog kraja svijeta, iz Amerike, došao je i njegov prijatelj iz djetinjstva.

"Osjećam se kao da mi je netko uzeo pola duše", priznao je njegov prijatelj Aleksandar.

S Akijem je otišlo pola duše Parnog valjka, a on se i na drugi svijet preselio s pjesmom. Jučer je na 150 radio postaja diljem Hrvatske emitirana posljednja pjesma Parnog valjka koju je otpjevao.

Mirno spavaj, Aki! Čekaju te nebeske pozornice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Severina objavila fotku na kojoj iz zagrljaja ne pušta važnu joj osobu, a za to je imala i dobar razlog: "Volim te jako" +26

Lepa Brena otkrila detalje ozbiljne bolesti s kojom se već godinama bori: "Ležala sam nepokretna 12 dana" +26